Зачем заваривать чай с пшеном — нестандартный метод, который вас удивит

Зачем добавлять пшено в чай — попробуйте, и уже не сможете пить напиток иначе
Чай с пшеном — для украинца это может звучать как чушь. Ведь как можно добавлять в напиток кашу? А вот для жителей Казахстана такое чаепитие традиционно. Более того, имеет ряд своих преимуществ, узнав о которых вы и сами захотите включить такой особый чай в свой рацион.
Новини.LIVE рассказывает, зачем заваривать чай с пшеном и почему этот рецепт точно не оставит вас безразличными.
Чай с пшеном — так для чего это все-таки нужно?
Казахский национальный чай обладает совершенно необычным вкусом с легкой сладостью, терпкостью и оттенками злаков. Также имеет приятный нежный аромат с характерными нотами пшена. На гурманов и тех, кто любит знакомиться с кухнями разных культур, этот напиток точно произведет впечатление.
Но особый вкус это не все, чем может похвастаться чай с пшеном. Этот удивительный напиток обладает целебными свойствами и оказывает благоприятное влияние на организм.
Как чай с пшеном влияет на здоровье человека
Сам по себе черный чай содержит много полезных веществ и антиоксидантов. Пшено также богато витаминами В, РР, а также калием, магнием и фосфором.
Пьющие напиток на постоянной основе отмечают, что чай оказывает следующее положительное влияние на здоровье человека:
- снимает воспаление;
- улучшает работу кишечника и желудка;
- помогает вывести из организма токсины;
- укрепляет иммунитет;
- улучшает состояние кожи, волос и ногтей;
- ускоряет метаболизм (это в свою очередь помогает человеку быстрее избавиться от лишних килограммов);
- укрепляет кости;
- нормализует давление;
- снижает сахар в крови.
Специалисты утверждают, что чай с пшеном следует пить для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологии, простуды, для лечения определенных проблем с ЖКТ.
Как правильно заваривать чай с пшеном
Прежде чем добавить пшено в чай, его предварительно обжаривают до золотистого цвета на сухой сковороде. Уже после сухое пшено смешивают с гранулированным черным чаем. Необходимо брать именно гранулированный. Запах в смеси должен быть чайным, а не отдавать крупой.
Такую смесь насыпают в чайник (на 200 мл воды понадобится чайная ложка заварки) и заливают кипятком. Дают настояться 5-7 минут и смакуют.
Цвет чая должен быть красно-коричневым. Если чай заваривать дольше, он получится очень горький и терпкий. В напиток можно добавить молоко, мед или сахар.
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