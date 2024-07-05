Зачем заваривать чай с пшеном — нестандартный метод, который вас удивит

Черный чай с пшеном. Коллаж Новини.LIVE

Чай с пшеном — для украинца это может звучать как чушь. Ведь как можно добавлять в напиток кашу? А вот для жителей Казахстана такое чаепитие традиционно. Более того, имеет ряд своих преимуществ, узнав о которых вы и сами захотите включить такой особый чай в свой рацион.

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Чай с пшеном — так для чего это все-таки нужно?

Казахский национальный чай обладает совершенно необычным вкусом с легкой сладостью, терпкостью и оттенками злаков. Также имеет приятный нежный аромат с характерными нотами пшена. На гурманов и тех, кто любит знакомиться с кухнями разных культур, этот напиток точно произведет впечатление.

Но особый вкус это не все, чем может похвастаться чай с пшеном. Этот удивительный напиток обладает целебными свойствами и оказывает благоприятное влияние на организм.

Заваренный чай. Фото: freepik.com

Как чай с пшеном влияет на здоровье человека

Сам по себе черный чай содержит много полезных веществ и антиоксидантов. Пшено также богато витаминами В, РР, а также калием, магнием и фосфором.

Пьющие напиток на постоянной основе отмечают, что чай оказывает следующее положительное влияние на здоровье человека:

снимает воспаление;

улучшает работу кишечника и желудка;

помогает вывести из организма токсины;

укрепляет иммунитет;

улучшает состояние кожи, волос и ногтей;

ускоряет метаболизм (это в свою очередь помогает человеку быстрее избавиться от лишних килограммов);

укрепляет кости;

нормализует давление;

снижает сахар в крови.

Специалисты утверждают, что чай с пшеном следует пить для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологии, простуды, для лечения определенных проблем с ЖКТ.

Чай с пшеном. Фото: google.com

Как правильно заваривать чай с пшеном

Прежде чем добавить пшено в чай, его предварительно обжаривают до золотистого цвета на сухой сковороде. Уже после сухое пшено смешивают с гранулированным черным чаем. Необходимо брать именно гранулированный. Запах в смеси должен быть чайным, а не отдавать крупой.

Такую смесь насыпают в чайник (на 200 мл воды понадобится чайная ложка заварки) и заливают кипятком. Дают настояться 5-7 минут и смакуют.

Цвет чая должен быть красно-коричневым. Если чай заваривать дольше, он получится очень горький и терпкий. В напиток можно добавить молоко, мед или сахар.

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