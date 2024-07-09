Орех, быстро снижающий уровень холестерина — медики рассказали о суперфуде

Какой орех нужно есть каждому — очищает сосуды и защищает от инсульта
Одна из самых распространенных проблем в современном мире, что приводит к развитию болезней сердечно-сосудистой системы и может стать причиной инсульта, является высокий уровень холестерина. Чтобы не допустить накопления этого вредного вещества в организме, необходимо соблюдать здоровый образ жизни. Также повлиять на организм могут некоторые продукты.
Какие орехи следует есть, чтобы забыть о высоком холестерине навсегда, пишет издание Healthline.
Так, суперфудом, помогающим контролировать уровень холестерина, оказался грецкий орех. Такую способность ему подарила жирная кислота Омега-3, которой очень много в орехе.
По данным Института медицины, адекватное потребление Омега-3 составляет 1,6 г в день для мужчин и 1,1 г в день для женщин. Этому указанию соответствует одна порция грецких орехов.
То есть если ежедневно съедать хотя бы горстку грецких орехов, то можно предупредить:
- высокое давление;
- атеросклероз;
- ишемическую болезнь сердца;
- аритмию;
- инсульт;
- инфаркт и. т. д.
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