Орех, быстро снижающий уровень холестерина — медики рассказали о суперфуде

Девушка ест грецкие орехи. Фото: istockphoto.com

Одна из самых распространенных проблем в современном мире, что приводит к развитию болезней сердечно-сосудистой системы и может стать причиной инсульта, является высокий уровень холестерина. Чтобы не допустить накопления этого вредного вещества в организме, необходимо соблюдать здоровый образ жизни. Также повлиять на организм могут некоторые продукты.

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Так, суперфудом, помогающим контролировать уровень холестерина, оказался грецкий орех. Такую способность ему подарила жирная кислота Омега-3, которой очень много в орехе.

грецкий орех. Фото: google.com

По данным Института медицины, адекватное потребление Омега-3 составляет 1,6 г в день для мужчин и 1,1 г в день для женщин. Этому указанию соответствует одна порция грецких орехов.

То есть если ежедневно съедать хотя бы горстку грецких орехов, то можно предупредить:

высокое давление;

атеросклероз;

ишемическую болезнь сердца;

аритмию;

инсульт;

инфаркт и. т. д.

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