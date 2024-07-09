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Какой орех нужно есть каждому — очищает сосуды и защищает от инсульта

9 июля 2024 05:45
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Орех, быстро снижающий уровень холестерина — медики рассказали о суперфуде
Девушка ест грецкие орехи. Фото: istockphoto.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Одна из самых распространенных проблем в современном мире, что приводит к развитию болезней сердечно-сосудистой системы и может стать причиной инсульта, является высокий уровень холестерина. Чтобы не допустить накопления этого вредного вещества в организме, необходимо соблюдать здоровый образ жизни. Также повлиять на организм могут некоторые продукты.

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Так, суперфудом, помогающим контролировать уровень холестерина, оказался грецкий орех. Такую способность ему подарила жирная кислота Омега-3, которой очень много в орехе.

 

Орех, быстро снижающий уровень холестерина — медики рассказали о суперфуде
грецкий орех. Фото: google.com

По данным Института медицины, адекватное потребление Омега-3 составляет 1,6 г в день для мужчин и 1,1 г в день для женщин. Этому указанию соответствует одна порция грецких орехов.

То есть если ежедневно съедать хотя бы горстку грецких орехов, то можно предупредить:

  • высокое давление;
  • атеросклероз;
  • ишемическую болезнь сердца;
  • аритмию;
  • инсульт;
  • инфаркт и. т. д.

 

Ранее мы рассказывали, зачем заваривать чай с пшеном и почему этот рецепт точно не оставит вас безразличными.

Напомним, мы писали, чем заменить грецкие орехи в разных блюдах.

Также советуем узнать, как на самом деле можно использовать мяту.

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