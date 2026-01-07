Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Ідеальний сніданок за 5 хвилин — рецепт гарячих бутербродів

Ідеальний сніданок за 5 хвилин — рецепт гарячих бутербродів

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 05:04
Ідеальний сніданок за 5 хвилин — гарячі бутерброди з фото
Гарячі бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua

Ідеальний сніданок за 5 хвилин допоможе швидко приготувати ситні та ароматні гарячі бутерброди. Ковбаса, сир, яйця та свіжа зелень поєднуються у ніжній начинці всередині хліба з золотистою скоринкою. Цей рецепт простий, швидкий і підходить для ранкового перекусу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • батон — 1 шт.;
  • ковбаса — 100 г;
  • помідор — 1 шт.;
  • сир твердий — 50 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — за бажанням;
  • петрушка, базилік — 5 г;
  • масло вершкове — 30 г.

Спосіб приготування

Батон нарізати порційними шматками і акуратно вирізати серединку, щоб утворилися своєрідні "чашечки".

рецепт смачного сніданку
Білий хліб. Фото: gospodynka.com.ua

Ковбасу нарізати дрібними кубиками та перекласти у глибоку миску. Помідор очистити від насіння і нарізати кубиками, додати до ковбаси. Петрушку та базилік дрібно порізати й теж додати до суміші.

рецепт гарячих бутербродів
Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Яйця збити або натерти на тертці разом із сиром, додати до овочів і ковбаси. Посолити та поперчити, ретельно перемішати до однорідної маси.

рецепт гарячих бутербродів на сніданок
Хліб та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді розігріти вершкове масло, викласти батон із вирізаною серединкою. Наповнити хліб підготовленою начинкою. Обсмажувати з обох боків до золотистої скоринки та повної готовності начинки. Подавати гарячими до сніданку або чаю.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

Сніданок бутерброд рецепт хліб ковбаса
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації