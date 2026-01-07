Ідеальний сніданок за 5 хвилин — гарячі бутерброди з фото

Гарячі бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua

Ідеальний сніданок за 5 хвилин допоможе швидко приготувати ситні та ароматні гарячі бутерброди. Ковбаса, сир, яйця та свіжа зелень поєднуються у ніжній начинці всередині хліба з золотистою скоринкою. Цей рецепт простий, швидкий і підходить для ранкового перекусу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

батон — 1 шт.;

ковбаса — 100 г;

помідор — 1 шт.;

сир твердий — 50 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — за бажанням;

петрушка, базилік — 5 г;

масло вершкове — 30 г.

Спосіб приготування

Батон нарізати порційними шматками і акуратно вирізати серединку, щоб утворилися своєрідні "чашечки".

Білий хліб. Фото: gospodynka.com.ua

Ковбасу нарізати дрібними кубиками та перекласти у глибоку миску. Помідор очистити від насіння і нарізати кубиками, додати до ковбаси. Петрушку та базилік дрібно порізати й теж додати до суміші.

Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Яйця збити або натерти на тертці разом із сиром, додати до овочів і ковбаси. Посолити та поперчити, ретельно перемішати до однорідної маси.

Хліб та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді розігріти вершкове масло, викласти батон із вирізаною серединкою. Наповнити хліб підготовленою начинкою. Обсмажувати з обох боків до золотистої скоринки та повної готовності начинки. Подавати гарячими до сніданку або чаю.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

