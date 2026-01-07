Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Идеальный завтрак за 5 минут — рецепт горячих бутербродов

Идеальный завтрак за 5 минут — рецепт горячих бутербродов

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 05:04
Идеальный завтрак за 5 минут — горячие бутерброды с фото
Горячие бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua

Идеальный завтрак за 5 минут поможет быстро приготовить сытные и ароматные горячие бутерброды. Колбаса, сыр, яйца и свежая зелень сочетаются в нежной начинке внутри хлеба с золотистой корочкой. Этот рецепт простой, быстрый и подходит для утреннего перекуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • батон — 1 шт.;
  • колбаса — 100 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • сыр твердый — 50 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по желанию;
  • петрушка, базилик — 5 г;
  • масло сливочное — 30 г.

Способ приготовления

Батон нарезать порционными кусками и аккуратно вырезать серединку, чтобы образовались своеобразные "чашечки".

рецепт смачного сніданку
Белый хлеб. Фото: gospodynka.com.ua

Колбасу нарезать мелкими кубиками и переложить в глубокую миску. Помидор очистить от семян и нарезать кубиками, добавить к колбасе. Петрушку и базилик мелко порезать и тоже добавить к смеси.

рецепт гарячих бутербродів
Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Яйца взбить или натереть на терке вместе с сыром, добавить к овощам и колбасе. Посолить и поперчить, тщательно перемешать до однородной массы.

рецепт гарячих бутербродів на сніданок
Хлеб и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть сливочное масло, выложить батон с вырезанной серединкой. Наполнить хлеб подготовленной начинкой. Обжаривать с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности начинки. Подавать горячими к завтраку или чаю.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Завтрак бутерброд рецепт хлеб колбаса
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации