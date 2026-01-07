Идеальный завтрак за 5 минут — горячие бутерброды с фото

Горячие бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua

Идеальный завтрак за 5 минут поможет быстро приготовить сытные и ароматные горячие бутерброды. Колбаса, сыр, яйца и свежая зелень сочетаются в нежной начинке внутри хлеба с золотистой корочкой. Этот рецепт простой, быстрый и подходит для утреннего перекуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

батон — 1 шт.;

колбаса — 100 г;

помидор — 1 шт.;

сыр твердый — 50 г;

яйца — 2 шт.;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по желанию;

петрушка, базилик — 5 г;

масло сливочное — 30 г.

Способ приготовления

Батон нарезать порционными кусками и аккуратно вырезать серединку, чтобы образовались своеобразные "чашечки".

Белый хлеб. Фото: gospodynka.com.ua

Колбасу нарезать мелкими кубиками и переложить в глубокую миску. Помидор очистить от семян и нарезать кубиками, добавить к колбасе. Петрушку и базилик мелко порезать и тоже добавить к смеси.

Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Яйца взбить или натереть на терке вместе с сыром, добавить к овощам и колбасе. Посолить и поперчить, тщательно перемешать до однородной массы.

Хлеб и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть сливочное масло, выложить батон с вырезанной серединкой. Наполнить хлеб подготовленной начинкой. Обжаривать с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности начинки. Подавать горячими к завтраку или чаю.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.