Идеальный завтрак за 5 минут — горячие бутерброды с фото

Идеальный завтрак за 5 минут — рецепт горячих бутербродов
Идеальный завтрак за 5 минут поможет быстро приготовить сытные и ароматные горячие бутерброды. Колбаса, сыр, яйца и свежая зелень сочетаются в нежной начинке внутри хлеба с золотистой корочкой. Этот рецепт простой, быстрый и подходит для утреннего перекуса.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- батон — 1 шт.;
- колбаса — 100 г;
- помидор — 1 шт.;
- сыр твердый — 50 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по желанию;
- петрушка, базилик — 5 г;
- масло сливочное — 30 г.
Способ приготовления
Батон нарезать порционными кусками и аккуратно вырезать серединку, чтобы образовались своеобразные "чашечки".
Колбасу нарезать мелкими кубиками и переложить в глубокую миску. Помидор очистить от семян и нарезать кубиками, добавить к колбасе. Петрушку и базилик мелко порезать и тоже добавить к смеси.
Яйца взбить или натереть на терке вместе с сыром, добавить к овощам и колбасе. Посолить и поперчить, тщательно перемешать до однородной массы.
На сковороде разогреть сливочное масло, выложить батон с вырезанной серединкой. Наполнить хлеб подготовленной начинкой. Обжаривать с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности начинки. Подавать горячими к завтраку или чаю.
