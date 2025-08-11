Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Кабачок + тунець — смачна літня запіканка, сподобається всім arrow

Кабачок + тунець — смачна літня запіканка, сподобається всім

11 серпня 2025 21:00
Марина Євтягіна - Редактор
Кабачкова запіканка з тунцем — смачний літній рецепт, який підкорить усіх
Кабачкова запіканка. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Ця кабачкова запіканка з тунцем виходить ніжною, ароматною та дуже ситною. Простий набір інгредієнтів і швидкий процес приготування роблять її ідеальною стравою на обід чи вечерю влітку. Спробуйте й вона стане вашим улюбленим рецептом сезону.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кабачки — 500–600 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • тунець консервований — 200 г;
  • варені яйця — 3 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • панірувальні сухарі — 1–2 ст. л.;
  • олія — 1 ст. л.;
  • сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Кабачки натерти на великій тертці, злегка посолити та залишити на 10 хвилин, щоб пустили сік. Віджати зайву рідину. Додати нарізану кубиком цибулю, майонез, сіль і перець, перемішати. Всипати борошно та розпушувач, знову добре перемішати, щоб вийшла однорідна маса.

що приготувтаи з кабачка
Яйця та тунець. Фото: кадр з відео

Для начинки дрібно нарізати варені яйця, змішати їх із консервованим тунцем та натертим сиром.

рецепт запіканки з кабачка
Натерті кабачки. Фото: кадр з відео

Форму для випікання змастити олією і посипати панірувальними сухарями. Викласти половину кабачкової маси, потім рівномірно розподілити начинку з тунця та яєць, накрити залишком кабачків.

запіканка з кабачків
Приготування запіканки. Фото: кадр з відео

Накрити форму фольгою та випікати у розігрітій до 180 °C духовці близько 20 хвилин. Потім зняти фольгу й запікати ще приблизно 20 хвилин до утворення рум’яної скоринки.

рецепт з кабачків
Запіканка в розрізі. Фото: кадр з відео

Подавати запіканку теплою, нарізавши порційними шматками. Вона чудово смакує і гарячою, і в охолодженому вигляді.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків 

Рецепт котлет з кабачків, як мʼясні — ніхто не здогадається, з чого вони. 

Смачний рецепт кабачків по-французьки від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. 

Простий рецепт дерунів з кабачків, які смачніші за картопляні.

рецепт запіканки рецепт з кабачка тунець кабачки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації