Кабачкова запіканка з тунцем — смачний літній рецепт, який підкорить усіх

Кабачок + тунець — смачна літня запіканка, сподобається всім
Ця кабачкова запіканка з тунцем виходить ніжною, ароматною та дуже ситною. Простий набір інгредієнтів і швидкий процес приготування роблять її ідеальною стравою на обід чи вечерю влітку. Спробуйте й вона стане вашим улюбленим рецептом сезону.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- кабачки — 500–600 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- борошно — 3 ст. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- тунець консервований — 200 г;
- варені яйця — 3 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- панірувальні сухарі — 1–2 ст. л.;
- олія — 1 ст. л.;
- сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування
Кабачки натерти на великій тертці, злегка посолити та залишити на 10 хвилин, щоб пустили сік. Віджати зайву рідину. Додати нарізану кубиком цибулю, майонез, сіль і перець, перемішати. Всипати борошно та розпушувач, знову добре перемішати, щоб вийшла однорідна маса.
Для начинки дрібно нарізати варені яйця, змішати їх із консервованим тунцем та натертим сиром.
Форму для випікання змастити олією і посипати панірувальними сухарями. Викласти половину кабачкової маси, потім рівномірно розподілити начинку з тунця та яєць, накрити залишком кабачків.
Накрити форму фольгою та випікати у розігрітій до 180 °C духовці близько 20 хвилин. Потім зняти фольгу й запікати ще приблизно 20 хвилин до утворення рум’яної скоринки.
Подавати запіканку теплою, нарізавши порційними шматками. Вона чудово смакує і гарячою, і в охолодженому вигляді.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків
Рецепт котлет з кабачків, як мʼясні — ніхто не здогадається, з чого вони.
Смачний рецепт кабачків по-французьки від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Простий рецепт дерунів з кабачків, які смачніші за картопляні.
Читайте Новини.LIVE!