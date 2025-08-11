Кабачкова запіканка з тунцем — смачний літній рецепт, який підкорить усіх

Кабачкова запіканка. Фото: кадр з відео

Ця кабачкова запіканка з тунцем виходить ніжною, ароматною та дуже ситною. Простий набір інгредієнтів і швидкий процес приготування роблять її ідеальною стравою на обід чи вечерю влітку. Спробуйте й вона стане вашим улюбленим рецептом сезону.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Вам знадобиться:

кабачки — 500–600 г;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

борошно — 3 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

тунець консервований — 200 г;

варені яйця — 3 шт.;

твердий сир — 100 г;

панірувальні сухарі — 1–2 ст. л.;

олія — 1 ст. л.;

сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Кабачки натерти на великій тертці, злегка посолити та залишити на 10 хвилин, щоб пустили сік. Віджати зайву рідину. Додати нарізану кубиком цибулю, майонез, сіль і перець, перемішати. Всипати борошно та розпушувач, знову добре перемішати, щоб вийшла однорідна маса.

Яйця та тунець. Фото: кадр з відео

Для начинки дрібно нарізати варені яйця, змішати їх із консервованим тунцем та натертим сиром.

Натерті кабачки. Фото: кадр з відео

Форму для випікання змастити олією і посипати панірувальними сухарями. Викласти половину кабачкової маси, потім рівномірно розподілити начинку з тунця та яєць, накрити залишком кабачків.

Приготування запіканки. Фото: кадр з відео

Накрити форму фольгою та випікати у розігрітій до 180 °C духовці близько 20 хвилин. Потім зняти фольгу й запікати ще приблизно 20 хвилин до утворення рум’яної скоринки.

Запіканка в розрізі. Фото: кадр з відео

Подавати запіканку теплою, нарізавши порційними шматками. Вона чудово смакує і гарячою, і в охолодженому вигляді.

