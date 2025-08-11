Кабачковая запеканка с тунцом — вкусный летний рецепт, который покорит всех

Кабачковая запеканка из кабачков. Фото: кадр из видео

Эта кабачковая запеканка с тунцом получается нежной, ароматной и очень сытной. Простой набор ингредиентов и быстрый процесс приготовления делают ее идеальным блюдом на обед или ужин летом. Попробуйте и оно станет вашим любимым рецептом сезона.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

кабачки — 500-600 г;

лук — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

мука — 3 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

тунец консервированный — 200 г;

вареные яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 100 г;

панировочные сухари — 1-2 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Кабачки натереть на крупной терке, слегка посолить и оставить на 10 минут, чтобы пустили сок. Отжать лишнюю жидкость. Добавить нарезанный кубиком лук, майонез, соль и перец, перемешать. Всыпать муку и разрыхлитель, снова хорошо перемешать, чтобы получилась однородная масса.

Яйца и тунец. Фото: кадр из видео

Для начинки мелко нарезать вареные яйца, смешать их с консервированным тунцом и натертым сыром.

Натертые кабачки. Фото: кадр из видео

Форму для выпекания смазать растительным маслом и посыпать панировочными сухарями. Выложить половину кабачковой массы, затем равномерно распределить начинку из тунца и яиц, накрыть остатком кабачков.

Приготовление запеканки. Фото: кадр из видео

Накрыть форму фольгой и выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут. Затем снять фольгу и запекать еще примерно 20 минут до образования румяной корочки.

Запеканка в разрезе. Фото: кадр из видео

Подавать запеканку теплой, нарезав порционными кусками. Она прекрасно подходит и горячей, и в охлажденном виде.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из кабачков

Рецепт котлет из кабачков, как мясные — никто не догадается, из чего они.

Вкусный рецепт кабачков по-французски от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Простой рецепт дерунов из кабачков, которые вкуснее картофельных.