Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Кабачок + тунец — вкусная летняя запеканка, понравится всем arrow

Кабачок + тунец — вкусная летняя запеканка, понравится всем

11 августа 2025 21:00
Марина Евтягина - Редактор
Кабачковая запеканка с тунцом — вкусный летний рецепт, который покорит всех
Кабачковая запеканка из кабачков. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Эта кабачковая запеканка с тунцом получается нежной, ароматной и очень сытной. Простой набор ингредиентов и быстрый процесс приготовления делают ее идеальным блюдом на обед или ужин летом. Попробуйте и оно станет вашим любимым рецептом сезона.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • кабачки — 500-600 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • тунец консервированный — 200 г;
  • вареные яйца — 3 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • панировочные сухари — 1-2 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Кабачки натереть на крупной терке, слегка посолить и оставить на 10 минут, чтобы пустили сок. Отжать лишнюю жидкость. Добавить нарезанный кубиком лук, майонез, соль и перец, перемешать. Всыпать муку и разрыхлитель, снова хорошо перемешать, чтобы получилась однородная масса.

що приготувтаи з кабачка
Яйца и тунец. Фото: кадр из видео

Для начинки мелко нарезать вареные яйца, смешать их с консервированным тунцом и натертым сыром.

рецепт запіканки з кабачка
Натертые кабачки. Фото: кадр из видео

Форму для выпекания смазать растительным маслом и посыпать панировочными сухарями. Выложить половину кабачковой массы, затем равномерно распределить начинку из тунца и яиц, накрыть остатком кабачков.

запіканка з кабачків
Приготовление запеканки. Фото: кадр из видео

Накрыть форму фольгой и выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут. Затем снять фольгу и запекать еще примерно 20 минут до образования румяной корочки.

рецепт з кабачків
Запеканка в разрезе. Фото: кадр из видео

Подавать запеканку теплой, нарезав порционными кусками. Она прекрасно подходит и горячей, и в охлажденном виде.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из кабачков

Рецепт котлет из кабачков, как мясные — никто не догадается, из чего они.

Вкусный рецепт кабачков по-французски от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Простой рецепт дерунов из кабачков, которые вкуснее картофельных.

рецепт запеканки рецепт из кабачка тунец кабачки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации