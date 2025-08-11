Кабачковая запеканка с тунцом — вкусный летний рецепт, который покорит всех

Кабачок + тунец — вкусная летняя запеканка, понравится всем
Эта кабачковая запеканка с тунцом получается нежной, ароматной и очень сытной. Простой набор ингредиентов и быстрый процесс приготовления делают ее идеальным блюдом на обед или ужин летом. Попробуйте и оно станет вашим любимым рецептом сезона.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- кабачки — 500-600 г;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- мука — 3 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- тунец консервированный — 200 г;
- вареные яйца — 3 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- панировочные сухари — 1-2 ст. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Кабачки натереть на крупной терке, слегка посолить и оставить на 10 минут, чтобы пустили сок. Отжать лишнюю жидкость. Добавить нарезанный кубиком лук, майонез, соль и перец, перемешать. Всыпать муку и разрыхлитель, снова хорошо перемешать, чтобы получилась однородная масса.
Для начинки мелко нарезать вареные яйца, смешать их с консервированным тунцом и натертым сыром.
Форму для выпекания смазать растительным маслом и посыпать панировочными сухарями. Выложить половину кабачковой массы, затем равномерно распределить начинку из тунца и яиц, накрыть остатком кабачков.
Накрыть форму фольгой и выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут. Затем снять фольгу и запекать еще примерно 20 минут до образования румяной корочки.
Подавать запеканку теплой, нарезав порционными кусками. Она прекрасно подходит и горячей, и в охлажденном виде.
