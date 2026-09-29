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Головна Смак Капустяники замість котлет: їх легко переплутати із м’ясними

Капустяники замість котлет: їх легко переплутати із м’ясними

Ua ru
29 вересня 2026 13:44
Капустяники з томатною підливою: соковиті овочеві котлети на сковороді
Смажені капустяники. Фото: smachnenke.com.ua

Капустяники виходять апетитними зовні та ніжними всередині, а за текстурою справді нагадують звичайні домашні котлети. Готуються вони з доступних продуктів і чудово підходять для ситного обіду чи вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • білокачанна капуста — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 5 ст. л.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • вода — 150 мл;
  • паприка — до смаку;
  • сіль — до смаку;
  • чорний перець — до смаку;
  • кріп і петрушка — до смаку;
  • оливкова олія — для смаження.
рецепт капустяних котлет
Капуста та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерти капусту на грубій тертці та добре відтиснути зайвий сік.
  2. Дрібно нарізати цибулю, подрібнити часник і зелень.
  3. З’єднати капусту з яйцями, цибулею, часником, зеленню та спеціями.
  4. Додати борошно й перемішати до густої маси, яка триматиметься на ложці.
  5. Сформувати вологими руками овальні котлетки та обсмажити на розігрітій олії з обох боків до рум’яної скоринки.
  6. Томатну пасту розвести водою, за бажанням додати трохи солі та паприки.
  7. Влити підливу до капустяників, накрити кришкою та прогріти ще кілька хвилин. Подавати гарячими, посипавши свіжою зеленню.

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Вечеря капуста рецепт котлети
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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