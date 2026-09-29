Капустяники з томатною підливою: соковиті овочеві котлети на сковороді

Капустяники замість котлет: їх легко переплутати із м’ясними
Ua ru
29 вересня 2026 13:44
Смажені капустяники. Фото: smachnenke.com.ua
Капустяники виходять апетитними зовні та ніжними всередині, а за текстурою справді нагадують звичайні домашні котлети. Готуються вони з доступних продуктів і чудово підходять для ситного обіду чи вечері.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- білокачанна капуста — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 5 ст. л.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- вода — 150 мл;
- паприка — до смаку;
- сіль — до смаку;
- чорний перець — до смаку;
- кріп і петрушка — до смаку;
- оливкова олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Натерти капусту на грубій тертці та добре відтиснути зайвий сік.
- Дрібно нарізати цибулю, подрібнити часник і зелень.
- З’єднати капусту з яйцями, цибулею, часником, зеленню та спеціями.
- Додати борошно й перемішати до густої маси, яка триматиметься на ложці.
- Сформувати вологими руками овальні котлетки та обсмажити на розігрітій олії з обох боків до рум’яної скоринки.
- Томатну пасту розвести водою, за бажанням додати трохи солі та паприки.
- Влити підливу до капустяників, накрити кришкою та прогріти ще кілька хвилин. Подавати гарячими, посипавши свіжою зеленню.
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