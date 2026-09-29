Капустные котлеты с томатным соусом: сочные овощные котлеты на сковороде

Капустные котлеты вместо обычных: их легко спутать с мясными
Капустные котлеты получаются аппетитными снаружи и нежными внутри, а по текстуре действительно напоминают обычные домашние котлеты. Готовятся они из доступных продуктов и прекрасно подходят для сытного обеда или ужина.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- белокочанная капуста — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 5 ст. л.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- вода — 150 мл;
- паприка — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу;
- укроп и петрушка — по вкусу;
- оливковое масло — для жарки.
Способ приготовления
- Натереть капусту на крупной терке и хорошо отжать лишний сок.
- Мелко нарезать лук, измельчить чеснок и зелень.
- Смешать капусту с яйцами, луком, чесноком, зеленью и специями.
- Добавить муку и перемешать до получения густой массы, которая будет держаться на ложке.
- Сформировать влажными руками овальные котлетки и обжарить на разогретом масле с обеих сторон до румяной корочки.
- Томатную пасту развести водой, по желанию добавить немного соли и паприки.
- Влить соус к капустным котлеткам, накрыть крышкой и прогреть ещё несколько минут. Подавать горячими, посыпав свежей зеленью.
Делимся другими вкусными и простыми рецептами для ужина
Ленивая лазанья из баклажанов с фаршем и сыром.
Сочная картофельная запеканка с фаршем, сыром и соусом бешамель, которую легко приготовить.
Диетическая кабачковая пицца с помидорами, грибами и сыром.
Бюджетные кабачки с грибами за 25 минут, которые получаются невероятно нежными и сочными.
Запеченные перцы с сыром в сметанной заливке из простых сезонных продуктов.