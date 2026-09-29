Капустные котлеты с томатным соусом: сочные овощные котлеты на сковороде

Жареные капустные лепёшки. Фото: smachnenke.com.ua

Капустные котлеты получаются аппетитными снаружи и нежными внутри, а по текстуре действительно напоминают обычные домашние котлеты. Готовятся они из доступных продуктов и прекрасно подходят для сытного обеда или ужина.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

белокочанная капуста — 500 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

яйца — 2 шт.;

мука — 5 ст. л.;

томатная паста — 1 ст. л.;

вода — 150 мл;

паприка — по вкусу;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

укроп и петрушка — по вкусу;

оливковое масло — для жарки.

Капуста и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Натереть капусту на крупной терке и хорошо отжать лишний сок. Мелко нарезать лук, измельчить чеснок и зелень. Смешать капусту с яйцами, луком, чесноком, зеленью и специями. Добавить муку и перемешать до получения густой массы, которая будет держаться на ложке. Сформировать влажными руками овальные котлетки и обжарить на разогретом масле с обеих сторон до румяной корочки. Томатную пасту развести водой, по желанию добавить немного соли и паприки. Влить соус к капустным котлеткам, накрыть крышкой и прогреть ещё несколько минут. Подавать горячими, посыпав свежей зеленью.

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