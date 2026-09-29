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Главная Вкус Капустные котлеты вместо обычных: их легко спутать с мясными

Капустные котлеты вместо обычных: их легко спутать с мясными

Ua ru
29 сентября 2026 13:44
Капустные котлеты с томатным соусом: сочные овощные котлеты на сковороде
Жареные капустные лепёшки. Фото: smachnenke.com.ua

Капустные котлеты получаются аппетитными снаружи и нежными внутри, а по текстуре действительно напоминают обычные домашние котлеты. Готовятся они из доступных продуктов и прекрасно подходят для сытного обеда или ужина.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • белокочанная капуста — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 5 ст. л.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • вода — 150 мл;
  • паприка — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу;
  • укроп и петрушка — по вкусу;
  • оливковое масло — для жарки.
рецепт капустяних котлет
Капуста и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Натереть капусту на крупной терке и хорошо отжать лишний сок.
  2. Мелко нарезать лук, измельчить чеснок и зелень.
  3. Смешать капусту с яйцами, луком, чесноком, зеленью и специями.
  4. Добавить муку и перемешать до получения густой массы, которая будет держаться на ложке.
  5. Сформировать влажными руками овальные котлетки и обжарить на разогретом масле с обеих сторон до румяной корочки.
  6. Томатную пасту развести водой, по желанию добавить немного соли и паприки.
  7. Влить соус к капустным котлеткам, накрыть крышкой и прогреть ещё несколько минут. Подавать горячими, посыпав свежей зеленью.

Делимся другими вкусными и простыми рецептами для ужина

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Ужин капуста рецепт котлеты
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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