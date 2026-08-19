Ленивая лазанья из баклажанов, фарша и сыра: вкусный рецепт на ужин

Легкая лазанья из баклажанов с фаршем. Фото: xoxobella.com

Ленивая лазанья из баклажанов — отличный вариант сытного ужина без лишних хлопот. Нежные запеченные баклажаны, сочная мясная начинка, сливочный соус и много сыра создают очень удачное сочетание. А тесто фило придает блюду аппетитную текстуру и делает его еще интереснее.

Рецептом поделилась украинская блогерша Diana Ovinnikova на своей странице в Instagram, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

баклажаны — 2 шт.;

мясной фарш — 500 г;

томатно-пряный соус — по вкусу;

тесто фило — 5 листов;

моцарелла — 250 г;

сливки 15% — 200 мл;

крем-сыр — 150 г;

пармезан — 60 г;

сливочное масло — для смазывания теста;

растительное масло — для баклажанов;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Ленивая лазанья из баклажанов и фарша. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Баклажаны хорошо вымойте и нарежьте вдоль тонкими ломтиками. Выложите на противень, слегка смажьте маслом, посолите и поперчите. Запекайте примерно 10 минут, чтобы они стали мягкими. Тем временем разогрейте сковороду и обжарьте фарш, разбивая его лопаткой на небольшие кусочки. Добавьте томатно-пряный соус и примерно 200 мл воды. Перемешайте и тушите еще несколько минут. Для сливочного соуса нагрейте сливки на слабом огне. Добавьте крем-сыр и перемешайте до однородной консистенции. Добавьте половину натертого пармезана, поперчите и, при необходимости, немного посолите. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите два листа теста фило, слегка смазывая их маслом. Сверху распределите часть баклажанов, фарша, сливочного соуса и моцареллы. Продолжайте выкладывать ингредиенты слоями. Верх лазаньи полейте сливочным соусом и щедро посыпьте моцареллой и оставшимся пармезаном. Если в форме достаточно места, можно добавить еще один слой теста фило. Поставьте ленивую лазанью в разогретую до 190-200°C духовку и запекайте примерно 25-30 минут, пока сыр сверху не расплавится и не покроется румяной корочкой. После вынимания из духовки оставьте блюдо примерно на 10 минут. За это время слои немного уплотнятся, и лазанью будет гораздо легче нарезать.

Готовая лазанья из баклажанов, фарша и сыра получается сочной, нежной и очень сытной. Томатно-мясная начинка хорошо сочетается со сливочным соусом, а моцарелла и пармезан образуют сверху аппетитную сырную корочку. Такое блюдо идеально подойдет для домашнего ужина.

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