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Главная Вкус Рецепт сочной запеканки с фаршем и сыром: съедают до последней крошки

Рецепт сочной запеканки с фаршем и сыром: съедают до последней крошки

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 21:04
Картофельная запеканка с фаршем и сыром на ужин: вкусный рецепт в духовке
Картофельная запеканка с фаршем и сыром на ужин. Фото: gospodynka.com.ua

Когда нужно приготовить сытный ужин для всей семьи из простых продуктов, эта нежная картофельная запеканка с фаршем станет отличным вариантом. Тонкие ломтики картофеля, сочный фарш, сливочный соус бешамель и золотистая сырная корочка имеют непревзойденный вкус.

Рецептом поделились на кулинарном сайте "Господинька", передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • фарш — 750 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сухая аджика — 1 ст. л.;
  • черный молотый перец — ½ ч. л.;
  • чесночный порошок — ½ ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • картофель — 1 кг;
  • итальянские травы — 1 ч. л.;
  • моцарелла — 180 г;
  • свежая петрушка — несколько веточек.

Для соуса бешамель:

  • сливочное масло — 40 г;
  • мука — 45 г;
  • молоко — 500 мл;
  • мускатный орех — щепотка;
  • черный перец — щепотка;
  • соль — 1 ч. л.

 

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Картофельная запеканка с фаршем и сыром на ужин. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. В фарш добавьте яйцо, сухую аджику, черный перец, чесночный порошок и соль по вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
  2. Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Залейте кипятком и оставьте на 15-20 минут.
  3. Затем слейте воду, а картофель хорошо промокните бумажными полотенцами. Благодаря этому он быстрее приготовится в духовке и получится нежным.
  4. Добавьте к картофелю соль, итальянские травы и немного черного перца.
  5. Смажьте форму для запекания и поочередно выложите слоями картофель и подготовленный фарш.
  6. Для соуса бешамель растопите в сковороде сливочное масло.
  7. Добавьте муку и хорошо перемешайте.
  8. Постепенно вливайте молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы соус оставался однородным и без комочков.
  9. Добавьте соль, щепотку черного перца и мускатного ореха.
  10. Варите на небольшом огне, постоянно помешивая, пока бешамель не загустеет.
  11. Залейте картофель с фаршем готовым сливочным соусом.
  12. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте примерно 50-60 минут, пока картофель и мясо полностью не приготовятся.
  13. Натрите моцареллу на терке и щедро посыпьте запеканку.
  14. Увеличьте температуру духовки до 200°C и запекайте еще около 10 минут, чтобы сыр расплавился и покрылся аппетитной золотистой корочкой.
  15. Перед подачей посыпьте картофельную запеканку свежей петрушкой.

Блюдо получается сочным внутри, сливочным благодаря соусу бешамель и сытным — то, что нужно для вкусного домашнего ужина.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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