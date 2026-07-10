Запеканка из кабачков и картофеля на сковороде: быстрый рецепт сытного завтрака

Запеканка из кабачков и картофеля за 10 минут: рецепт на сковороде
Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 13:22
Блюдо из картофеля и кабачков. Фото: gospodynka.com.ua
Когда утром нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное и сытное, это блюдо станет отличным вариантом. Сочетание нежных овощей, яичной заливки, сыра и ветчины создает гармоничный вкус, а приготовление не занимает много времени. Такой завтрак легко разнообразит повседневное меню и понравится всей семье.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт.;
- картофель — 4 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- яйца — 4 шт.;
- ветчина — 80 г по желанию;
- твердый сыр — 80 г по желанию;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу;
- растительное масло — для обжаривания.
Способ приготовления
- Нарезать лук, картофель и кабачок небольшими кусочками.
- Обжарить лук на растительном масле до мягкости, добавить картофель и кабачок.
- Готовить на среднем огне до готовности овощей, в конце добавить соль, перец и измельченный чеснок.
- Взбить яйца с щепоткой соли и смешать с овощной массой.
- Выложить на сковороду половину смеси, по желанию добавить кусочки ветчины и сыр, сверху накрыть оставшейся смесью.
- Накрыть крышкой и готовить на слабом огне примерно 10 минут.
- Осторожно перевернуть запеканку с помощью тарелки и готовить ещё около 5 минут до готовности.
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