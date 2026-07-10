Кабачково-картопляна запіканка на сковороді: швидкий рецепт ситного сніданку

Кабачково-картопляна запіканка за 10 хвидин: рецепт на сковороді
Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 13:22
Страва з картоплі та кабачків. Фото: gospodynka.com.ua
Коли зранку потрібно швидко приготувати щось смачне та ситне, ця страва стане чудовим варіантом. Поєднання ніжних овочів, яєчної заливки, сиру та шинки створює гармонійний смак, а приготування не займає багато часу. Такий сніданок легко урізноманітнить щоденне меню та сподобається всій родині.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт.;
- картопля — 4 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- яйця — 4 шт.;
- шинка — 80 г за бажанням;
- сир твердий — 80 г за бажанням;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
- Нарізати цибулю, картоплю та кабачок невеликими шматочками.
- Обсмажити цибулю на олії до м’якості, додати картоплю й кабачок.
- Готувати на середньому вогні до готовності овочів, наприкінці додати сіль, перець і подрібнений часник.
- Збити яйця з дрібкою солі та змішати з овочевою масою.
- На сковороду викласти половину суміші, за бажанням додати шматочки шинки та сир, зверху накрити рештою маси.
- Накрити кришкою та готувати на слабкому вогні приблизно 10 хвилин.
- Обережно перевернути запіканку за допомогою тарілки та готувати ще близько 5 хвилин до готовності.
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