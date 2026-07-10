Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Кабачково-картопляна запіканка за 10 хвидин: рецепт на сковороді

Кабачково-картопляна запіканка за 10 хвидин: рецепт на сковороді

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 13:22
Кабачково-картопляна запіканка на сковороді: швидкий рецепт ситного сніданку
Страва з картоплі та кабачків. Фото: gospodynka.com.ua

Коли зранку потрібно швидко приготувати щось смачне та ситне, ця страва стане чудовим варіантом. Поєднання ніжних овочів, яєчної заливки, сиру та шинки створює гармонійний смак, а приготування не займає багато часу. Такий сніданок легко урізноманітнить щоденне меню та сподобається всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачок — 1 шт.;
  • картопля — 4 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • яйця — 4 шт.;
  • шинка — 80 г за бажанням;
  • сир твердий — 80 г за бажанням;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком;
  • олія — для обсмажування.
рецепт запіканки з картоплі та кабачків
Приготування запіканки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати цибулю, картоплю та кабачок невеликими шматочками. 
  2. Обсмажити цибулю на олії до м’якості, додати картоплю й кабачок. 
  3. Готувати на середньому вогні до готовності овочів, наприкінці додати сіль, перець і подрібнений часник.
  4. Збити яйця з дрібкою солі та змішати з овочевою масою.
  5. На сковороду викласти половину суміші, за бажанням додати шматочки шинки та сир, зверху накрити рештою маси.
  6. Накрити кришкою та готувати на слабкому вогні приблизно 10 хвилин. 
  7. Обережно перевернути запіканку за допомогою тарілки та готувати ще близько 5 хвилин до готовності.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Читайте також:

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.

картопля рецепт кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації