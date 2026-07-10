Кабачково-картопляна запіканка на сковороді: швидкий рецепт ситного сніданку

Страва з картоплі та кабачків. Фото: gospodynka.com.ua

Коли зранку потрібно швидко приготувати щось смачне та ситне, ця страва стане чудовим варіантом. Поєднання ніжних овочів, яєчної заливки, сиру та шинки створює гармонійний смак, а приготування не займає багато часу. Такий сніданок легко урізноманітнить щоденне меню та сподобається всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачок — 1 шт.;

картопля — 4 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

яйця — 4 шт.;

шинка — 80 г за бажанням;

сир твердий — 80 г за бажанням;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

олія — для обсмажування.

Приготування запіканки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Нарізати цибулю, картоплю та кабачок невеликими шматочками. Обсмажити цибулю на олії до м’якості, додати картоплю й кабачок. Готувати на середньому вогні до готовності овочів, наприкінці додати сіль, перець і подрібнений часник. Збити яйця з дрібкою солі та змішати з овочевою масою. На сковороду викласти половину суміші, за бажанням додати шматочки шинки та сир, зверху накрити рештою маси. Накрити кришкою та готувати на слабкому вогні приблизно 10 хвилин. Обережно перевернути запіканку за допомогою тарілки та готувати ще близько 5 хвилин до готовності.

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