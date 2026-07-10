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Головна Смак Локшина з фаршем на сковорідці на вечерю: рецепт дуже виручає коли мало часу

Локшина з фаршем на сковорідці на вечерю: рецепт дуже виручає коли мало часу

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 21:04
Лінива лазанья з фаршем: рецепт ситної вечері на одній сковорідці
Локшина з фаршем. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли після насиченого дня не хочеться довго стояти біля плити, цей рецепт стає справжнім порятунком. Лінива лазанья готується на одній сковорідці, виходить соковитою, ароматною та дуже ситною. Поєднання м'ясного фаршу, ніжної локшини та розплавленого сиру неодмінно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • фарш — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • яєчна локшина — 150 г;
  • томатна паста — 2 ст. л.;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • сир твердий — 75 г;
  • вода — 2 склянки;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • часник сушений — 0,5 ч. л.
рецепт локшини з фаршем
Приготування локшини. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Обсмажити на сковороді подрібнену цибулю до м'якості, додати натерту моркву та готувати ще кілька хвилин.
  2. Викласти фарш і, помішуючи, обсмажити до зміни кольору.
  3. Додати подрібнений часник, паприку, сушений часник, сіль, перець і томатну пасту, добре перемішати.
  4. Додати яєчну локшину, влити гарячу воду та перемішати.
  5. Накрити сковороду кришкою і готувати приблизно 20 хвилин, поки локшина стане м'якою та вбере соус.
  6. Наприкінці посипати страву тертим сиром, знову накрити кришкою та дочекатися, поки сир повністю розплавиться.
  7. Перед подачею дати лазаньї настоятися кілька хвилин.

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рецепт м'ясний фарш локшина
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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