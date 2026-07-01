Ліниві голубці на сковороді: соковитий рецепт для всієї родини

Голубці "по-новому". Фото: gospodynka.com.ua

Якщо класичні голубці здаються надто довгими в приготуванні, спробуйте цей варіант. Соковитий фарш, обсмажені овочі та ніжний сметанно-томатний соус створюють ідеальне поєднання смаку. Страва виходить ароматною, м'якою та настільки апетитною, що її із задоволенням їдять навіть ті, хто не любить традиційні голубці.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

капуста — 300 г;

фарш (свинячий або змішаний) — 500 г;

рис — 80 г;

олія — для обсмажування;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком.

Для соусу:

сметана — 100 г;

томатна паста — 1 ст. л.;

вода — 250 мл;

лавровий лист — 1 шт.

Готові голубці. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю, моркву та капусту дрібно нарізати й обсмажити на невеликій кількості олії до м'якості. Фарш змішати з відвареним рисом, підготовленими овочами, сіллю та чорним перцем. Добре вимішати масу й сформувати невеликі голубці. Викласти заготовки у змащену олією сковороду або сотейник. Для соусу змішати сметану, томатну пасту та воду, за бажанням трохи підсолити. Залити голубці соусом, накрити кришкою й довести до кипіння. Тушкувати на невеликому вогні 45–50 хвилин. За 10–15 хвилин до готовності додати лавровий лист і обережно перевернути голубці. Перед подачею полити соусом і посипати свіжою зеленню.

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