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Главная Вкус Голубцы "по-новому": классические теперь не захочется готовить

Голубцы "по-новому": классические теперь не захочется готовить

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 14:04
«Ленивые» голубцы на сковороде: сочный рецепт для всей семьи
Голубцы «по-новому». Фото: gospodynka.com.ua

Если классические голубцы кажутся слишком трудоемкими в приготовлении, попробуйте этот вариант. Сочный фарш, обжаренные овощи и нежный сметанно-томатный соус создают идеальное сочетание вкусов. Блюдо получается ароматным, нежным и настолько аппетитным, что его с удовольствием едят даже те, кто не любит традиционные голубцы.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • капуста — 300 г;
  • фарш (свиной или смешанный) — 500 г;
  • рис — 80 г;
  • растительное масло — для обжаривания;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу.

Для соуса:

  • сметана — 100 г;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • вода — 250 мл;
  • лавровый лист — 1 шт.
рецепт лінивих голубців
Готовые голубцы. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук, морковь и капусту мелко нарезать и обжарить на небольшом количестве масла до мягкости.
  2. Фарш смешать с отварным рисом, подготовленными овощами, солью и черным перцем. Хорошо перемешать массу и сформировать небольшие голубцы.
  3. Выложить заготовки в смазанную маслом сковороду или сотейник.
  4. Для соуса смешать сметану, томатную пасту и воду, по желанию немного подсолить.
  5. Залить голубцы соусом, накрыть крышкой и довести до кипения.
  6. Тушить на небольшом огне 45–50 минут. За 10–15 минут до готовности добавить лавровый лист и осторожно перевернуть голубцы.
  7. Перед подачей полить соусом и посыпать свежей зеленью.

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Ужин рецепт голубцы
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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