Соковита курка у вершково-сметанному соусі: простий рецепт

Курка по-угорськи. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться приготувати соковиту курку без зайвого клопоту, цей рецепт стане одним із ваших улюблених. Ніжне м'ясо, густий вершково-сметанний соус із часником та спеціями й мінімум простих інгредієнтів — і на столі вже ароматна страва, яка чудово підійде як для сімейного обіду, так і для вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряче м'ясо — 1,2 кг;

вершкове масло — 50–60 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 5 зубчиків;

борошно — 1 ст. л.;

сметана 20% — 3 ст. л.;

вода — 250–300 мл.;

куркума — 1 ч. л.;

кріп — кілька гілочок;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком.

Курка в соусі. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Курку обсмажити на вершковому маслі до легкої золотистої скоринки та перекласти на тарілку. У тій самій сковороді обсмажити дрібно нарізані цибулю та часник. Додати борошно, перемішати й готувати ще близько хвилини. Потім додати сметану, влити воду, приправити сіллю, чорним перцем і куркумою. Добре перемішати до однорідного соусу. Повернути курку в сковороду, накрити кришкою та тушкувати на невеликому вогні 20–25 хвилин, один раз перевернувши шматочки. Наприкінці додати подрібнений кріп і подавати страву гарячою з улюбленим гарніром.

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