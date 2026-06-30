Соковита курка у вершково-сметанному соусі: простий рецепт

Курка "по-угорськи": м’ясо в соусі, що тане в роті
Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 16:14
Курка по-угорськи. Фото: gospodynka.com.ua
Якщо хочеться приготувати соковиту курку без зайвого клопоту, цей рецепт стане одним із ваших улюблених. Ніжне м'ясо, густий вершково-сметанний соус із часником та спеціями й мінімум простих інгредієнтів — і на столі вже ароматна страва, яка чудово підійде як для сімейного обіду, так і для вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче м'ясо — 1,2 кг;
- вершкове масло — 50–60 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 5 зубчиків;
- борошно — 1 ст. л.;
- сметана 20% — 3 ст. л.;
- вода — 250–300 мл.;
- куркума — 1 ч. л.;
- кріп — кілька гілочок;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Курку обсмажити на вершковому маслі до легкої золотистої скоринки та перекласти на тарілку.
- У тій самій сковороді обсмажити дрібно нарізані цибулю та часник.
- Додати борошно, перемішати й готувати ще близько хвилини.
- Потім додати сметану, влити воду, приправити сіллю, чорним перцем і куркумою. Добре перемішати до однорідного соусу.
- Повернути курку в сковороду, накрити кришкою та тушкувати на невеликому вогні 20–25 хвилин, один раз перевернувши шматочки.
- Наприкінці додати подрібнений кріп і подавати страву гарячою з улюбленим гарніром.
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