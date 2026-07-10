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Главная Вкус Лапша с фаршем на сковороде на ужин: рецепт очень кстати, когда мало времени

Лапша с фаршем на сковороде на ужин: рецепт очень кстати, когда мало времени

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 21:04
«Ленивая» лазанья с фаршем: рецепт сытного ужина на одной сковороде
Лапша с фаршем. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда после насыщенного дня не хочется долго стоять у плиты, этот рецепт становится настоящим спасением. "Ленивая" лазанья готовится на одной сковороде, получается сочной, ароматной и очень сытной. Сочетание мясного фарша, нежной лапши и расплавленного сыра непременно понравится всей семье.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • фарш — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яичная лапша — 150 г;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • твердый сыр — 75 г;
  • вода — 2 стакана;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • сушеный чеснок — 0,5 ч. л.
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Приготовление лапши. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Обжарить на сковороде измельченный лук до мягкости, добавить натертую морковь и готовить ещё несколько минут.
  2. Выложить фарш и, помешивая, обжарить до изменения цвета.
  3. Добавить измельченный чеснок, паприку, сушеный чеснок, соль, перец и томатную пасту, хорошо перемешать.
  4. Добавить яичную лапшу, влить горячую воду и перемешать.
  5. Накрыть сковороду крышкой и готовить примерно 20 минут, пока лапша не станет мягкой и не впитает соус.
  6. В конце посыпать блюдо тёртым сыром, снова накрыть крышкой и дождаться, пока сыр полностью расплавится.
  7. Перед подачей дать лазанье настояться несколько минут.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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