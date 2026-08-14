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Главная Вкус Кабачки с грибами за 25 минут: недорогой ужин для всей семьи

Кабачки с грибами за 25 минут: недорогой ужин для всей семьи

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 21:04
Рецепт тушеных кабачков с грибами: вкусный ужин за 25 минут
Тушеные кабачки с грибами. Фото: кадр из видео

Тушеные кабачки с грибами — простое блюдо, которое получается сочным, нежным и сытным. Благодаря шампиньонам и сметане кабачки приобретают насыщенный вкус, а приготовление занимает буквально 25 минут.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Любимівська кухня, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • лук — 1 крупная головка;
  • кабачки — 600 г;
  • шампиньоны — 450 г;
  • сметана 15% — 4 ст. л.;
  • соль — 1,5 ч. л.;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • сушеная или свежая зелень — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

 

Тушковані кабачки з грибами
Тушеные кабачки с грибами. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Лук очистить и нарезать мелкими кубиками.
  2. На сковороду налить немного масла, выложить лук и обжаривать под крышкой на среднем огне 3-4 минуты, периодически помешивая.
  3. Кабачки очистить от кожуры и нарезать кубиками.
  4. Добавить к луку, хорошо перемешать, накрыть крышкой и готовить еще 5-7 минут. За это время кабачки начнут выделять сок.
  5. Шампиньоны тщательно вымыть, очистить и нарезать кубиками среднего размера.
  6. В кабачки добавить молотый черный перец, шампиньоны и соль. По желанию всыпать сушеную зелень. Все хорошо перемешать.
  7. Накройте сковороду крышкой и тушите овощи с грибами на среднем огне примерно 10 минут, периодически помешивая.
  8. После добавления соли кабачки и грибы пустят много сока. Продолжать готовить, пока большая часть жидкости не выпарится.
  9. Добавить 4 столовые ложки сметаны жирностью 15%, перемешать и тушить еще около 8 минут. Если используете сметану жирностью 20%, достаточно трех столовых ложек.
  10. Готовые кабачки снять с огня и дать им немного остыть. Если используете свежую зелень, добавьте ее уже в конце приготовления.

Тушеные кабачки с грибами можно подавать как самостоятельное блюдо, закуску к хлебу или гарнир к картофельному пюре и мясу. Блюдо получается ароматным, питательным и в то же время достаточно бюджетным.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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