Рецепт салата из баклажанов с соевым соусом за 5 минут

Салат из баклажанов за 5 минут: секрет в соевом соусе
Салат из баклажанов и сладкого перца получается сочным, ароматным и пикантным. Особый вкус блюду придает заправка из соевого соуса, чеснока, лимонного сока и кунжута. А еще вкуснее эта закуска становится после охлаждения, когда овощи хорошо пропитаются соусом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- баклажаны — 900 г;
- соль — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- петрушка — по вкусу.
Для заправки:
- растительное масло — 3 ст. л.;
- соевый соус — 3 ст. л.;
- сок половины лимона;
- кунжут — 2 ч. л.;
- черный молотый перец — по вкусу;
- паприка — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- чеснок — 3 зубчика.
Способ приготовления
- Баклажаны вымыть и частично очистить от кожуры, оставляя продольные полоски.
- Нарезать брусочками, посыпать солью, перемешать и оставить на несколько минут.
- Сладкий перец очистить от семян и нарезать тонкой соломкой.
- Петрушку мелко нарезать.
- Баклажаны промокнуть бумажными полотенцами, добавить две столовые ложки растительного масла и хорошо перемешать.
- Выложить баклажаны на хорошо разогретую сухую сковороду.
- Обжарить на среднем огне до мягкости и легкой румяности, постоянно перемешивая.
- Готовые баклажаны переложить в большую миску, добавить сладкий перец и петрушку.
- Для заправки смешать растительное масло, соевый соус, лимонный сок, кунжут, паприку, сахар и черный молотый перец. Добавить чеснок, пропущенный через пресс, и перемешать.
- Полить овощи готовой заправкой и аккуратно перемешать.
- Закуску можно подавать сразу или поставить в холодильник на 30-40 минут, чтобы баклажаны хорошо пропитались соусом.
Готовый салат получается ароматным, пикантным и в меру острым. Его можно подавать к картофелю, мясу или как самостоятельную холодную закуску.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой вкусных сезонных салатов
Быстрый салат с огурцами и зеленью, который никогда не надоедает.
Диетический салат "Августовская фасоль", который легко готовится и на вкус просто невероятный.
Рецепт салата "Галя", который готовится из доступных продуктов, получается сочным и нежным.
Салат "Шустрик" за 5 минут: для рецепта нужно всего 3 ингредиента.
Салат "Тройка" из баклажанов: понадобятся всего 3 основных продукта.