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Главная Вкус Салат из баклажанов за 5 минут: секрет в соевом соусе

Салат из баклажанов за 5 минут: секрет в соевом соусе

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 23:04
Рецепт салата из баклажанов с соевым соусом за 5 минут
Салат из баклажанов и перцев. Фото: smachnenke.com.ua

Салат из баклажанов и сладкого перца получается сочным, ароматным и пикантным. Особый вкус блюду придает заправка из соевого соуса, чеснока, лимонного сока и кунжута. А еще вкуснее эта закуска становится после охлаждения, когда овощи хорошо пропитаются соусом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • баклажаны — 900 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • петрушка — по вкусу.

Для заправки:

  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • соевый соус — 3 ст. л.;
  • сок половины лимона;
  • кунжут — 2 ч. л.;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • чеснок — 3 зубчика.

 

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Салат из баклажанов и перцев. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Баклажаны вымыть и частично очистить от кожуры, оставляя продольные полоски.
  2. Нарезать брусочками, посыпать солью, перемешать и оставить на несколько минут.
  3. Сладкий перец очистить от семян и нарезать тонкой соломкой.
  4. Петрушку мелко нарезать.
  5. Баклажаны промокнуть бумажными полотенцами, добавить две столовые ложки растительного масла и хорошо перемешать.
  6. Выложить баклажаны на хорошо разогретую сухую сковороду.
  7. Обжарить на среднем огне до мягкости и легкой румяности, постоянно перемешивая.
  8. Готовые баклажаны переложить в большую миску, добавить сладкий перец и петрушку.
  9. Для заправки смешать растительное масло, соевый соус, лимонный сок, кунжут, паприку, сахар и черный молотый перец. Добавить чеснок, пропущенный через пресс, и перемешать.
  10. Полить овощи готовой заправкой и аккуратно перемешать.
  11. Закуску можно подавать сразу или поставить в холодильник на 30-40 минут, чтобы баклажаны хорошо пропитались соусом.

Готовый салат получается ароматным, пикантным и в меру острым. Его можно подавать к картофелю, мясу или как самостоятельную холодную закуску.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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