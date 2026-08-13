Огуречный салат с йогуртовой заправкой: простой рецепт на каждый день

Салат "2 минуты": его можно готовить каждый день и он не надоедает
Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 12:04
Огурцы и йогурт. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат особенно хорошо подходит для тех дней, когда хочется чего-то легкого, свежего и без лишних хлопот. Освежающие огурцы прекрасно сочетаются с кремовой заправкой, а лимон придает приятную кислинку.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурец — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- греческий йогурт — 2 ст. л.;
- чеснок — ½ ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- цедра лимона — по желанию;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- укроп или шнит-лук — по вкусу.
Способ приготовления
- Огурец нарезать тонкими кружочками, посолить и оставить на несколько минут. Затем слить лишнюю жидкость.
- Для заправки смешать греческий йогурт, чеснок, зелень, лимонный сок, цедру и оливковое масло.
- Добавить заправку к огурцам и хорошо перемешать. Салат можно подавать сразу или охладить в течение часа для более насыщенного вкуса.
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