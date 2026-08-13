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Главная Вкус Салат "2 минуты": его можно готовить каждый день и он не надоедает

Салат "2 минуты": его можно готовить каждый день и он не надоедает

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 12:04
Огуречный салат с йогуртовой заправкой: простой рецепт на каждый день
Огурцы и йогурт. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат особенно хорошо подходит для тех дней, когда хочется чего-то легкого, свежего и без лишних хлопот. Освежающие огурцы прекрасно сочетаются с кремовой заправкой, а лимон придает приятную кислинку.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурец — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • греческий йогурт — 2 ст. л.;
  • чеснок — ½ ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • цедра лимона — по желанию;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • укроп или шнит-лук — по вкусу.
рецепт салату з огірками
Салат с огурцами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурец нарезать тонкими кружочками, посолить и оставить на несколько минут. Затем слить лишнюю жидкость.
  2. Для заправки смешать греческий йогурт, чеснок, зелень, лимонный сок, цедру и оливковое масло.
  3. Добавить заправку к огурцам и хорошо перемешать. Салат можно подавать сразу или охладить в течение часа для более насыщенного вкуса.

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салат рецепт огурцы
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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