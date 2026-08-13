Огірковий салат із йогуртовою заправкою: легкий рецепт на щодень

Огірки та йогурт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат особливо добре підходить для тих днів, коли хочеться чогось легкого, свіжого та без зайвої мороки. Освіжаючі огірки чудово поєднуються з кремовою заправкою, а лимон додає приємної кислинки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірок — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

грецький йогурт — 2 ст. л.;

часник — ½ ч. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

цедра лимона — за бажанням;

оливкова олія — 2 ст. л.;

кріп або шніт-цибуля — до смаку.

Салат з огірками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Огірок нарізати тонкими кружальцями, посолити та залишити на кілька хвилин. Потім злити зайву рідину. Для заправки змішати грецький йогурт, часник, зелень, лимонний сік, цедру та оливкову олію. Додати заправку до огірків і добре перемішати. Салат можна подавати одразу або охолодити протягом години для більш насиченого смаку.

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