Огірковий салат із йогуртовою заправкою: легкий рецепт на щодень

Салат "2 хвилини": можна готувати щодня і він не набридає
Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 12:04
Огірки та йогурт. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат особливо добре підходить для тих днів, коли хочеться чогось легкого, свіжого та без зайвої мороки. Освіжаючі огірки чудово поєднуються з кремовою заправкою, а лимон додає приємної кислинки.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірок — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- грецький йогурт — 2 ст. л.;
- часник — ½ ч. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- цедра лимона — за бажанням;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- кріп або шніт-цибуля — до смаку.
Спосіб приготування
- Огірок нарізати тонкими кружальцями, посолити та залишити на кілька хвилин. Потім злити зайву рідину.
- Для заправки змішати грецький йогурт, часник, зелень, лимонний сік, цедру та оливкову олію.
- Додати заправку до огірків і добре перемішати. Салат можна подавати одразу або охолодити протягом години для більш насиченого смаку.
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