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Главная Вкус Салат "Тройка" из баклажанов: понадобятся всего 3 основных ингредиента

Салат "Тройка" из баклажанов: понадобятся всего 3 основных ингредиента

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 12:04
Салат из баклажанов и яиц: простой рецепт из трех ингредиентов
Салат с баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Салат из баклажанов не обязательно должен быть сложным, чтобы поражать своим вкусом. Сочетание обжаренных баклажанов, яиц и маринованного лука создает нежную и в то же время пикантную закуску, которую легко приготовить из доступных продуктов. После недолгого охлаждения салат становится еще вкуснее.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • баклажаны — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • репчатый лук — 1 шт.

Дополнительно:

  • майонез — 1–2 ст. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • уксус — 3 ст. л.;
  • вода — 100 мл;
  • растительное масло — для жарки;
  • зелень — по желанию.
рецепт салату з баклажанами
Яйца и баклажаны. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца отварить вкрутую и нарезать кубиками.
  2. Лук нарезать полукольцами, смешать с сахаром, солью, уксусом и водой, оставить мариноваться на 15–20 минут.
  3. Баклажаны нарезать соломкой и обжарить до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце и дать остыть.
  4. Смешать баклажаны, яйца и отжатый маринованный лук.
  5. Добавить майонез, при необходимости посолить и перемешать.
  6. По желанию украсить свежей зеленью и перед подачей немного охладить.

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салат рецепт баклажан
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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