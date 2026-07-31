Салат из баклажанов и яиц: простой рецепт из трех ингредиентов

Салат с баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Салат из баклажанов не обязательно должен быть сложным, чтобы поражать своим вкусом. Сочетание обжаренных баклажанов, яиц и маринованного лука создает нежную и в то же время пикантную закуску, которую легко приготовить из доступных продуктов. После недолгого охлаждения салат становится еще вкуснее.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

баклажаны — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

репчатый лук — 1 шт.

Дополнительно:

майонез — 1–2 ст. л.;

сахар — 2 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

уксус — 3 ст. л.;

вода — 100 мл;

растительное масло — для жарки;

зелень — по желанию.

Яйца и баклажаны. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую и нарезать кубиками. Лук нарезать полукольцами, смешать с сахаром, солью, уксусом и водой, оставить мариноваться на 15–20 минут. Баклажаны нарезать соломкой и обжарить до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце и дать остыть. Смешать баклажаны, яйца и отжатый маринованный лук. Добавить майонез, при необходимости посолить и перемешать. По желанию украсить свежей зеленью и перед подачей немного охладить.

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