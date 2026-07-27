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Главная Вкус Салат с кабачками "Король": понадобится всего 3 ингредиента

Салат с кабачками "Король": понадобится всего 3 ингредиента

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 12:24
Салат Король из кабачков: простой рецепт с курицей и яйцами
Салат с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Король" — это легкое, но в то же время сытное блюдо из минимума ингредиентов. Обжаренные кабачки прекрасно сочетаются с нежной курицей, яйцами и кремовой заправкой, поэтому салат получается сочным, ароматным и очень вкусным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт. (примерно 350 г);
  • отварное куриное филе — 200 г;
  • варёные яйца — 4 шт.;
  • растительное масло — для жарки.

Для соуса:

  • варёные желтки — 4 шт.;
  • сметана — 150 г;
  • неострая горчица — 1 ст. л.;
  • соль — ⅓ ч. л.;
  • черный молотый перец — по вкусу.
рецепт салату з кабачками
Кабачки на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачок нарезать кубиками и обжарить на небольшом количестве масла до мягкости и легкой румяности. Остудить.
  2. Куриное филе и белки яиц нарезать кубиками, смешать с остывшими кабачками.
  3. Для заправки размять вареные желтки, смешать их со сметаной, горчицей, солью и перцем до однородности.
  4. Заправить салат соусом, аккуратно перемешать и сразу подавать к столу или дать несколько минут настояться.

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салат рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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