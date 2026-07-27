Салат Король из кабачков: простой рецепт с курицей и яйцами

Салат с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Король" — это легкое, но в то же время сытное блюдо из минимума ингредиентов. Обжаренные кабачки прекрасно сочетаются с нежной курицей, яйцами и кремовой заправкой, поэтому салат получается сочным, ароматным и очень вкусным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок — 1 шт. (примерно 350 г);

отварное куриное филе — 200 г;

варёные яйца — 4 шт.;

растительное масло — для жарки.

Для соуса:

варёные желтки — 4 шт.;

сметана — 150 г;

неострая горчица — 1 ст. л.;

соль — ⅓ ч. л.;

черный молотый перец — по вкусу.

Кабачки на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачок нарезать кубиками и обжарить на небольшом количестве масла до мягкости и легкой румяности. Остудить. Куриное филе и белки яиц нарезать кубиками, смешать с остывшими кабачками. Для заправки размять вареные желтки, смешать их со сметаной, горчицей, солью и перцем до однородности. Заправить салат соусом, аккуратно перемешать и сразу подавать к столу или дать несколько минут настояться.

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