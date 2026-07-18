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Главная Вкус Кабачки в кляре за 15 минут: летнее блюдо без маринования

Кабачки в кляре за 15 минут: летнее блюдо без маринования

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 12:04
Пюре из кабачков с чесноком и зеленью: быстрая летняя закуска за 15 минут
Помятые кабачки. Фото: кадр из видео

В сезон молодых кабачков хочется готовить простые, но интересные блюда, и этот рецепт как раз из таких. Благодаря необычному способу приготовления кабачки остаются нежными внутри и приятно хрустящими, а чеснок, укроп и специи придают им яркий аромат. Такая закуска готовится всего за несколько минут и станет прекрасным дополнением к обеду или ужину.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодые кабачки — 1,5 кг;
  • острый перец чили — 1 шт.;
  • укроп — 1 большой пучок;
  • чеснок — 4–5 зубчиков;
  • соль — 12 г;
  • чёрный молотый перец — 2 г;
  • винный уксус 6% — 3 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.
рецепт побитих кабачків
Кабачки и специи. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Молодые кабачки хорошо вымыть и слегка отбить со всех сторон кухонным молотком или толкушкой. Нарезать брусочками.
  2. Залить кабачки кипятком на 1 минуту, затем сразу переложить в ледяную воду, чтобы они остались хрустящими. После этого хорошо слить жидкость.
  3. К кабачкам добавить нарезанный укроп, чеснок, перец чили, соль, черный перец, уксус и растительное масло.
  4. Осторожно перемешать, накрыть посуду крышкой и хорошо встряхнуть, чтобы заправка равномерно распределилась.
  5. Оставить кабачки мариноваться на 15 минут при комнатной температуре.
  6. Готовую закуску подавайте охлаждённой. Она получается ароматной, сочной и идеально подходит для летнего меню.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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