Пюре из кабачков с чесноком и зеленью: быстрая летняя закуска за 15 минут

Кабачки в кляре за 15 минут: летнее блюдо без маринования
В сезон молодых кабачков хочется готовить простые, но интересные блюда, и этот рецепт как раз из таких. Благодаря необычному способу приготовления кабачки остаются нежными внутри и приятно хрустящими, а чеснок, укроп и специи придают им яркий аромат. Такая закуска готовится всего за несколько минут и станет прекрасным дополнением к обеду или ужину.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодые кабачки — 1,5 кг;
- острый перец чили — 1 шт.;
- укроп — 1 большой пучок;
- чеснок — 4–5 зубчиков;
- соль — 12 г;
- чёрный молотый перец — 2 г;
- винный уксус 6% — 3 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Молодые кабачки хорошо вымыть и слегка отбить со всех сторон кухонным молотком или толкушкой. Нарезать брусочками.
- Залить кабачки кипятком на 1 минуту, затем сразу переложить в ледяную воду, чтобы они остались хрустящими. После этого хорошо слить жидкость.
- К кабачкам добавить нарезанный укроп, чеснок, перец чили, соль, черный перец, уксус и растительное масло.
- Осторожно перемешать, накрыть посуду крышкой и хорошо встряхнуть, чтобы заправка равномерно распределилась.
- Оставить кабачки мариноваться на 15 минут при комнатной температуре.
- Готовую закуску подавайте охлаждённой. Она получается ароматной, сочной и идеально подходит для летнего меню.
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