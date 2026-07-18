Побиті кабачки з часником і зеленню: швидка літня закуска за 15 хвилин

Побиті кабачки. Фото: кадр з відео

У сезон молодих кабачків хочеться готувати прості, але цікаві страви, і цей рецепт саме з таких. Завдяки незвичайному способу приготування кабачки залишаються ніжними всередині та приємно хрусткими, а часник, кріп і спеції додають їм яскравого аромату. Така закуска готується всього за кілька хвилин і стане чудовим доповненням до обіду чи вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки,передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоді кабачки — 1,5 кг;

гострий перець чилі — 1 шт.;

кріп — 1 великий пучок;

часник — 4–5 зубчиків;

сіль — 12 г;

чорний мелений перець — 2 г;

винний оцет 6% — 3 ст. л.;

олія — 2 ст. л.

Кабачки та спеції. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Молоді кабачки добре вимити та легенько відбити з усіх боків кухонним молотком або товкачкою. Нарізати брусочками. Залити кабачки окропом на 1 хвилину, потім одразу перекласти у крижану воду, щоб вони залишилися хрусткими. Після цього добре злити рідину. До кабачків додати нарізаний кріп, часник, перець чилі, сіль, чорний перець, оцет та олію. Обережно перемішати, накрити посуд кришкою та добре струсити, щоб заправка рівномірно розподілилася. Залишити кабачки маринуватися на 15 хвилин при кімнатній температурі. Готову закуску подавайте охолодженою. Вона виходить ароматною, соковитою та ідеально підходить для літнього меню.

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