Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Побиті кабачки за 15 хвилин: літня страва без маринування

Побиті кабачки за 15 хвилин: літня страва без маринування

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 12:04
Побиті кабачки з часником і зеленню: швидка літня закуска за 15 хвилин
Побиті кабачки. Фото: кадр з відео

У сезон молодих кабачків хочеться готувати прості, але цікаві страви, і цей рецепт саме з таких. Завдяки незвичайному способу приготування кабачки залишаються ніжними всередині та приємно хрусткими, а часник, кріп і спеції додають їм яскравого аромату. Така закуска готується всього за кілька хвилин і стане чудовим доповненням до обіду чи вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки,передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоді кабачки — 1,5 кг;
  • гострий перець чилі — 1 шт.;
  • кріп — 1 великий пучок;
  • часник — 4–5 зубчиків;
  • сіль — 12 г;
  • чорний мелений перець — 2 г;
  • винний оцет 6% — 3 ст. л.;
  • олія — 2 ст. л.
рецепт побитих кабачків
Кабачки та спеції. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Молоді кабачки добре вимити та легенько відбити з усіх боків кухонним молотком або товкачкою. Нарізати брусочками.
  2. Залити кабачки окропом на 1 хвилину, потім одразу перекласти у крижану воду, щоб вони залишилися хрусткими. Після цього добре злити рідину.
  3. До кабачків додати нарізаний кріп, часник, перець чилі, сіль, чорний перець, оцет та олію.
  4. Обережно перемішати, накрити посуд кришкою та добре струсити, щоб заправка рівномірно розподілилася.
  5. Залишити кабачки маринуватися на 15 хвилин при кімнатній температурі.
  6. Готову закуску подавайте охолодженою. Вона виходить ароматною, соковитою та ідеально підходить для літнього меню.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю. 

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо. 

Читайте також:

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока. 

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу. 

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.

салат рецепт кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації