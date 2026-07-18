Побиті кабачки з часником і зеленню: швидка літня закуска за 15 хвилин

Побиті кабачки за 15 хвилин: літня страва без маринування
У сезон молодих кабачків хочеться готувати прості, але цікаві страви, і цей рецепт саме з таких. Завдяки незвичайному способу приготування кабачки залишаються ніжними всередині та приємно хрусткими, а часник, кріп і спеції додають їм яскравого аромату. Така закуска готується всього за кілька хвилин і стане чудовим доповненням до обіду чи вечері.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки,передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоді кабачки — 1,5 кг;
- гострий перець чилі — 1 шт.;
- кріп — 1 великий пучок;
- часник — 4–5 зубчиків;
- сіль — 12 г;
- чорний мелений перець — 2 г;
- винний оцет 6% — 3 ст. л.;
- олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Молоді кабачки добре вимити та легенько відбити з усіх боків кухонним молотком або товкачкою. Нарізати брусочками.
- Залити кабачки окропом на 1 хвилину, потім одразу перекласти у крижану воду, щоб вони залишилися хрусткими. Після цього добре злити рідину.
- До кабачків додати нарізаний кріп, часник, перець чилі, сіль, чорний перець, оцет та олію.
- Обережно перемішати, накрити посуд кришкою та добре струсити, щоб заправка рівномірно розподілилася.
- Залишити кабачки маринуватися на 15 хвилин при кімнатній температурі.
- Готову закуску подавайте охолодженою. Вона виходить ароматною, соковитою та ідеально підходить для літнього меню.
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