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Головна Смак Ніжна кабачкова ікра: рецепт приготування в духовці

Ніжна кабачкова ікра: рецепт приготування в духовці

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 13:44
Кабачкова ікра з печених овочів: ніжна закуска на кожен день
Кабачкова ікра. Фото: кадр з відео

Кабачкова ікра — одна з найулюбленіших літніх закусок, яку можна подавати до м’яса, картоплі чи просто намазувати на хліб. Завдяки запіканню овочі зберігають більше смаку, а додавання сметани робить консистенцію особливо ніжною та кремовою. Такий рецепт не потребує тривалого стояння біля плити й легко повторюється навіть у будній день.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 1 кг;
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • помідори — 2 шт.;
  • часник — 5 зубчиків;
  • олія — 2 ст. л.;
  • сметана — 200 г;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • сіль — 1,5 ч. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • чорний і червоний мелений перець — до смаку.
рецепт кабачкової ікри
Приготування кабачкової ікри. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. У форму для запікання налити олію. Викласти шарами нарізану цибулю, натерту моркву, солодкий перець і кабачки.
  2. Зверху покласти половинки помідорів шкіркою догори.
  3. Накрити форму кришкою та запікати овочі при 180°C приблизно 50 хвилин.
  4. Готові помідори очистити від шкірки. За потреби трохи злити зайвий сік, щоб ікра вийшла густішою.
  5. Перебити запечені овочі занурювальним блендером до бажаної консистенції.
  6. Додати сметану, томатну пасту, подрібнений часник, сіль, цукор і спеції. Ще раз перемішати блендером.
  7. Повернути ікру в духовку ще на 15 хвилин, щоб усі смаки добре поєдналися.
  8. Готову кабачкову ікру подавати охолодженою або теплою — вона чудово смакує як закуска чи доповнення до основних страв.

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рецепт кабачкова ікра кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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