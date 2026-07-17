Кабачковая икра из запеченных овощей: нежная закуска на каждый день

Нежная кабачковая икра: рецепт приготовления в духовке
Кабачковая икра — одна из самых любимых летних закусок, которую можно подавать к мясу, картофелю или просто намазывать на хлеб. Благодаря запеканию овощи сохраняют больше вкуса, а добавление сметаны делает консистенцию особенно нежной и кремовой. Такой рецепт не требует длительного пребывания у плиты и легко повторяется даже в будний день.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 1 кг;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- чеснок — 5 зубчиков;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- сметана — 200 г;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- соль — 1,5 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- черный и красный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- В форму для запекания налить растительное масло. Выложить слоями нарезанный лук, натертую морковь, сладкий перец и кабачки.
- Сверху выложить половинки помидоров кожицей вверх.
- Накрыть форму крышкой и запекать овощи при 180 °C примерно 50 минут.
- Готовые помидоры очистить от кожицы. При необходимости слегка слить лишний сок, чтобы икра получилась более густой.
- Измельчить запеченные овощи погружным блендером до желаемой консистенции.
- Добавить сметану, томатную пасту, измельченный чеснок, соль, сахар и специи. Еще раз перемешать блендером.
- Вернуть икру в духовку еще на 15 минут, чтобы все вкусы хорошо соединились.
- Готовую кабачковую икру подавайте охлаждённой или тёплой — она прекрасно подходит в качестве закуски или дополнения к основным блюдам.
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