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Главная Вкус Нежная кабачковая икра: рецепт приготовления в духовке

Нежная кабачковая икра: рецепт приготовления в духовке

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 13:44
Кабачковая икра из запеченных овощей: нежная закуска на каждый день
Икра из кабачков. Фото: кадр из видео

Кабачковая икра — одна из самых любимых летних закусок, которую можно подавать к мясу, картофелю или просто намазывать на хлеб. Благодаря запеканию овощи сохраняют больше вкуса, а добавление сметаны делает консистенцию особенно нежной и кремовой. Такой рецепт не требует длительного пребывания у плиты и легко повторяется даже в будний день.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 1 кг;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • сметана — 200 г;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • соль — 1,5 ч. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • черный и красный молотый перец — по вкусу.
рецепт кабачкової ікри
Приготовление кабачковой икры. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. В форму для запекания налить растительное масло. Выложить слоями нарезанный лук, натертую морковь, сладкий перец и кабачки.
  2. Сверху выложить половинки помидоров кожицей вверх.
  3. Накрыть форму крышкой и запекать овощи при 180 °C примерно 50 минут.
  4. Готовые помидоры очистить от кожицы. При необходимости слегка слить лишний сок, чтобы икра получилась более густой.
  5. Измельчить запеченные овощи погружным блендером до желаемой консистенции.
  6. Добавить сметану, томатную пасту, измельченный чеснок, соль, сахар и специи. Еще раз перемешать блендером.
  7. Вернуть икру в духовку еще на 15 минут, чтобы все вкусы хорошо соединились.
  8. Готовую кабачковую икру подавайте охлаждённой или тёплой — она прекрасно подходит в качестве закуски или дополнения к основным блюдам.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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