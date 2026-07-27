Салат Король із кабачків: простий рецепт із куркою та яйцями

Салат з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Король" — це легка, але водночас ситна страва з мінімуму інгредієнтів. Обсмажені кабачки чудово поєднуються з ніжною куркою, яйцями та кремовою заправкою, тому салат виходить соковитим, ароматним і дуже смачним.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачок — 1 шт. (приблизно 350 г);

відварене куряче філе — 200 г;

варені яйця — 4 шт.;

олія — для смаження.

Для соусу:

варені жовтки — 4 шт.;

сметана — 150 г;

негостра гірчиця — 1 ст. л.;

сіль — ⅓ ч. л.;

чорний мелений перець — до смаку.

Кабачки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачок нарізати кубиками та обсмажити на невеликій кількості олії до м'якості й легкої рум'яності. Остудити. Куряче філе та білки яєць нарізати кубиками, з'єднати з охолодженими кабачками. Для заправки розім'яти варені жовтки, змішати їх зі сметаною, гірчицею, сіллю та перцем до однорідності. Заправити салат соусом, акуратно перемішати й одразу подавати до столу або дати кілька хвилин настоятися.

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