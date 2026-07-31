Салат із баклажанів та яєць: простий рецепт із трьох інгредієнтів

Салат з баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Салат із баклажанів не обов'язково має бути складним, щоб вражати смаком. Поєднання обсмажених баклажанів, яєць і маринованої цибулі створює ніжну та водночас пікантну закуску, яку легко приготувати з доступних продуктів. Після нетривалого охолодження салат стає ще смачнішим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

баклажани — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

ріпчаста цибуля — 1 шт.

Додатково:

майонез — 1–2 ст. л.;

цукор — 2 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

оцет — 3 ст. л.;

вода — 100 мл;

олія — для смаження;

зелень — за бажанням.

Яйця та баклажани. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця відварити круто та нарізати кубиками. Цибулю нарізати півкільцями, змішати з цукром, сіллю, оцтом і водою, залишити маринуватися на 15–20 хвилин. Баклажани нарізати соломкою та обсмажити до золотистої скоринки. Викласти на паперовий рушник і дати охолонути. З'єднати баклажани, яйця та відтиснуту мариновану цибулю. Додати майонез, за потреби посолити й перемішати. За бажанням прикрасити свіжою зеленню та перед подачею трохи охолодити.

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