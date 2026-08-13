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Головна Смак Салат із баклажанів за 5 хвилин: секрет у соєвому соусі

Салат із баклажанів за 5 хвилин: секрет у соєвому соусі

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 23:04
Рецепт салату з баклажанів із соєвим соусом за 5 хвилин
Салат із баклажанів та перців. Фото: smachnenke.com.ua

Салат із баклажанів і солодкого перцю виходить соковитим, ароматним і пікантним. Особливого смаку страві додає заправка із соєвого соусу, часнику, лимонного соку та кунжуту. А ще смачнішою закуска стає після охолодження, коли овочі добре просочаться соусом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • баклажани — 900 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • солодкий перець — 1 шт.;
  • петрушка — до смаку.

Для заправки:

  • олія — 3 ст. л.;
  • соєвий соус — 3 ст. л.;
  • сік половини лимона;
  • кунжут — 2 ч. л.;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • часник — 3 зубчики.

 

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Салат із баклажанів та перців
Салат із баклажанів та перців. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Баклажани помити та частково очистити від шкірки, залишаючи поздовжні смужки.
  2. Нарізати брусочками, посипати сіллю, перемішати та залишити на кілька хвилин.
  3. Солодкий перець очистити від насіння та нарізати тонкою соломкою.
  4. Петрушку дрібно нарізати.
  5. Баклажани промокнути паперовими рушниками, додати дві столові ложки олії та добре перемішати.
  6. Викласти баклажани на добре розігріту суху сковороду.
  7. Обсмажувати на середньому вогні до м'якості та легкої рум'яності, постійно перемішуючи.
  8. Готові баклажани перекласти у велику миску, додати солодкий перець і петрушку.
  9. Для заправки змішати олію, соєвий соус, лимонний сік, кунжут, паприку, цукор та чорний мелений перець. Додати пропущений через прес часник і перемішати.
  10. Полити овочі готовою заправкою та обережно перемішати.
  11. Закуску можна подавати одразу або поставити у холодильник на 30-40 хвилин, щоб баклажани добре просочилися соусом.

Готовий салат виходить ароматним, пікантним і в міру гострим. Його можна подавати до картоплі, м'яса або як самостійну холодну закуску.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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