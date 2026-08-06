Салат із трьох інгредієнтів за 5 хвилин: соковита закуска на кожен день

Салат "Шустрик". Фото: smachnenke.com.ua

Коли потрібно швидко приготувати щось смачне, цей салат завжди виручає. Хрусткий огірок, соковита морква та ніжний сир ідеально поєднуються між собою, а часникова заправка додає страві яскравого аромату.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

морква — 1 шт.;

свіжий огірок — 1 шт.;

твердий сир — 150 г.

Для заправки:

майонез — 2–3 ст. л.;

часник — 2–3 зубчики;

сіль — до смаку.

Приготуваня салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Моркву очистити та натерти соломкою на тертці для корейської моркви. Огірок також натерти або нарізати тонкою соломкою. Додати натертий твердий сир і подрібнений часник. Заправити салат майонезом, посолити за смаком і добре перемішати. Подавати одразу після приготування, щоб овочі залишалися хрусткими та соковитими.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю.

Читайте також:

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо.

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.