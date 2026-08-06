Салат із трьох інгредієнтів за 5 хвилин: соковита закуска на кожен день

Салат "Шустрик" за 5 хвилин: для рецепту потрібно всього 3 інгредієнти
Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 12:34
Салат "Шустрик". Фото: smachnenke.com.ua
Коли потрібно швидко приготувати щось смачне, цей салат завжди виручає. Хрусткий огірок, соковита морква та ніжний сир ідеально поєднуються між собою, а часникова заправка додає страві яскравого аромату.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- морква — 1 шт.;
- свіжий огірок — 1 шт.;
- твердий сир — 150 г.
Для заправки:
- майонез — 2–3 ст. л.;
- часник — 2–3 зубчики;
- сіль — до смаку.
Спосіб приготування
- Моркву очистити та натерти соломкою на тертці для корейської моркви.
- Огірок також натерти або нарізати тонкою соломкою.
- Додати натертий твердий сир і подрібнений часник.
- Заправити салат майонезом, посолити за смаком і добре перемішати.
- Подавати одразу після приготування, щоб овочі залишалися хрусткими та соковитими.
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