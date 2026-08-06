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Главная Вкус Салат "Шустрик" за 5 минут: для этого рецепта потребуется всего 3 ингредиента

Салат "Шустрик" за 5 минут: для этого рецепта потребуется всего 3 ингредиента

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 12:34
Салат из трех ингредиентов за 5 минут: сочная закуска на каждый день
Салат "Шустрик". Фото: smachnenke.com.ua

Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное, этот салат всегда выручает. Хрустящий огурец, сочная морковь и нежный сыр идеально сочетаются друг с другом, а чесночная заправка придает блюду яркий аромат.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • морковь — 1 шт.;
  • свежий огурец — 1 шт.;
  • твердый сыр — 150 г.

Для заправки:

  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • соль — по вкусу.
рецепт салату з морквою
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Морковь очистить и натереть соломкой на терке для корейской моркови.
  2. Огурец также натереть или нарезать тонкой соломкой.
  3. Добавить натертый твёрдый сыр и измельчённый чеснок.
  4. Заправить салат майонезом, посолить по вкусу и хорошо перемешать.
  5. Подавать сразу после приготовления, чтобы овощи оставались хрустящими и сочными.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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