Пицца с кабачками на ужин: простой рецепт в духовке с грибами, помидорами и сыром

Пицца с кабачками, грибами, помидорами и сыром. Фото: google.com

В сезон кабачков стоит попробовать приготовить из них не только привычные оладьи. Кабачковая пицца получается сочной и сытной, а нежная овощная основа прекрасно сочетается с грибами, помидорами и моцареллой. К тому же ничего не нужно жарить на сковороде — это необычное овощное блюдо полностью готовится в духовке.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится

Для кабачковой основы:

кабачок или цуккини — 1 шт.;

соль — по вкусу;

твердый сыр — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — по вкусу;

свежая зелень — по вкусу;

мука — 2 ст. л.

Для начинки:

шампиньоны — по вкусу;

помидоры — по вкусу;

томатный соус — по вкусу;

моцарелла — по вкусу.

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Пiццa из кабачков с грибами, помидорами и сыром. Фото: google.com

Способ приготовления

Кабачок или цуккини натереть на крупной терке, посолить и перемешать. Оставить примерно на 10 минут, чтобы овощ пустил сок. Хорошо отжать кабачковую массу от лишней жидкости. Этот шаг важен, чтобы основа получилась более плотной и хорошо держала форму. Твердый сыр натереть на терке и добавить к кабачку. Добавить яйцо, измельченный чеснок, свежую зелень и муку. Тщательно перемешать. Противень застелить пергаментом. Выложить кабачковую массу и сформировать из неё круглую основу для пиццы, равномерно распределив её ложкой. Выпекать основу в разогретой до 190°C духовке примерно 20 минут. Тем временем нарезать шампиньоны и помидоры тонкими ломтиками. Подпеченную кабачковую основу смазать томатным соусом, сверху выложить грибы и помидоры. Посыпать моцареллой. Вернуть кабачковую пиццу в духовку еще примерно на 10 минут при температуре 190°C, пока сыр хорошо не расплавится.

Подавать пиццу лучше горячей. Кабачковая основа получается нежной и сочной, а грибы, помидоры и расплавленный сыр делают такой ужин особенно аппетитным.

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