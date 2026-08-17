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Главная Вкус Салат №1 этого лета: понадобятся всего два кабачка и два помидора

Салат №1 этого лета: понадобятся всего два кабачка и два помидора

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 23:04
Летний салат из кабачков и помидоров: простой рецепт из минимума ингредиентов
Летний салат из кабачков и помидоров. Фото: smachnenke.com.ua

Сезон кабачков в самом разгаре. Сейчас почти у каждого украинца в холодильнике найдется несколько штук. Пока они не пропали, попробуйте приготовить легкий летний салат из двух молодых кабачков и нескольких спелых помидоров. Кабачки сначала запекаются со специями, поэтому остаются слегка упругими, а свежие помидоры, зелень и чеснок придают блюду сочность и аромат.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодые кабачки — 2 шт. (примерно 600-700 г);
  • крупные помидоры — 2 шт.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • укроп — небольшой пучок;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • сладкая паприка — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу.

 

Літній салат з кабачків і помідорів
Летний салат из кабачков и помидоров. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Молодые кабачки хорошо промойте и просушите. Снимать с них кожуру не нужно.
  2. Нарежьте овощи соломкой и переложите в глубокую миску.
  3. Добавьте к кабачкам растительное масло, сладкую паприку, соль и черный молотый перец. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
  4. Противень застелите пергаментом и выложите кабачки в один слой. Важно не складывать их горкой, тогда они будут запекаться, а не тушиться в собственном соку.
  5. Поставьте кабачки в разогретую до 200°C духовку и запекайте примерно 15 минут в режиме конвекции. Они должны стать мягче, но сохранить легкую упругость и хрусткость.
  6. Не передерживайте кабачки в духовке — для этого салата они должны оставаться немного аль денте.
  7. Готовые кабачки достаньте из духовки и полностью остудите. Горячими их лучше не добавлять в салат, чтобы помидоры не пустили слишком много сока.
  8. Помидоры лучше выбирать спелые и мясистые, с небольшим количеством сока.
  9. Помидоры нарежьте небольшими кубиками и переложите на сито на несколько минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
  10. Укроп и петрушку мелко нарежьте, чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс.
  11. В салатнике смешайте охлажденные кабачки, помидоры, зелень и чеснок. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте, чтобы овощи сохранили форму.
  12. Попробуйте салат и, при необходимости, добавьте еще немного соли и перца.

Подавать блюдо лучше всего сразу после приготовления. Получается вкусная закуска или легкий ужин из самых простых сезонных продуктов.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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