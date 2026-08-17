Летний салат из кабачков и помидоров: простой рецепт из минимума ингредиентов

Салат №1 этого лета: понадобятся всего два кабачка и два помидора
Сезон кабачков в самом разгаре. Сейчас почти у каждого украинца в холодильнике найдется несколько штук. Пока они не пропали, попробуйте приготовить легкий летний салат из двух молодых кабачков и нескольких спелых помидоров. Кабачки сначала запекаются со специями, поэтому остаются слегка упругими, а свежие помидоры, зелень и чеснок придают блюду сочность и аромат.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодые кабачки — 2 шт. (примерно 600-700 г);
- крупные помидоры — 2 шт.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- укроп — небольшой пучок;
- петрушка — небольшой пучок;
- майонез — 1 ст. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- сладкая паприка — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Молодые кабачки хорошо промойте и просушите. Снимать с них кожуру не нужно.
- Нарежьте овощи соломкой и переложите в глубокую миску.
- Добавьте к кабачкам растительное масло, сладкую паприку, соль и черный молотый перец. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
- Противень застелите пергаментом и выложите кабачки в один слой. Важно не складывать их горкой, тогда они будут запекаться, а не тушиться в собственном соку.
- Поставьте кабачки в разогретую до 200°C духовку и запекайте примерно 15 минут в режиме конвекции. Они должны стать мягче, но сохранить легкую упругость и хрусткость.
- Не передерживайте кабачки в духовке — для этого салата они должны оставаться немного аль денте.
- Готовые кабачки достаньте из духовки и полностью остудите. Горячими их лучше не добавлять в салат, чтобы помидоры не пустили слишком много сока.
- Помидоры лучше выбирать спелые и мясистые, с небольшим количеством сока.
- Помидоры нарежьте небольшими кубиками и переложите на сито на несколько минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Укроп и петрушку мелко нарежьте, чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс.
- В салатнике смешайте охлажденные кабачки, помидоры, зелень и чеснок. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте, чтобы овощи сохранили форму.
- Попробуйте салат и, при необходимости, добавьте еще немного соли и перца.
Подавать блюдо лучше всего сразу после приготовления. Получается вкусная закуска или легкий ужин из самых простых сезонных продуктов.
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