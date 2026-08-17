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Главная Вкус Крабовый салат "Татьяна": на лето вместо "Оливье" и "Шубы"

Крабовый салат "Татьяна": на лето вместо "Оливье" и "Шубы"

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 13:44
Легкий салат с крабовыми палочками: яркое блюдо на лето
Салат "Татьяна". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат станет отличной альтернативой привычным тяжелым праздничным блюдам в теплое время года. Он готовится буквально за несколько минут, получается ярким, сочным и достаточно сытным. Сочетание сладковатой кукурузы и пикантной моркови по-корейски делает вкус особенно интересным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 100 г;
  • варёные яйца — 2 шт.;
  • морковь по-корейски — 100 г;
  • консервированная кукуруза — 140 г;
  • майонез или сметана — по вкусу.
рецепт салату з крабовими паличками
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Крабовые палочки и вареные яйца нарезать небольшими кубиками.
  2. Добавить морковь по-корейски и консервированную кукурузу.
  3. Заправить салат майонезом или сметаной и хорошо перемешать.
  4. Перед подачей по желанию можно немного охладить салат в холодильнике.
  5. Салат получается нежным, сочным и ярким. Он прекрасно подходит для летнего обеда, лёгкого ужина или быстрого угощения гостей.

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салат рецепт крабовые палочки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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