Легкий салат с крабовыми палочками: яркое блюдо на лето

Салат "Татьяна". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат станет отличной альтернативой привычным тяжелым праздничным блюдам в теплое время года. Он готовится буквально за несколько минут, получается ярким, сочным и достаточно сытным. Сочетание сладковатой кукурузы и пикантной моркови по-корейски делает вкус особенно интересным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

крабовые палочки — 100 г;

варёные яйца — 2 шт.;

морковь по-корейски — 100 г;

консервированная кукуруза — 140 г;

майонез или сметана — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Крабовые палочки и вареные яйца нарезать небольшими кубиками. Добавить морковь по-корейски и консервированную кукурузу. Заправить салат майонезом или сметаной и хорошо перемешать. Перед подачей по желанию можно немного охладить салат в холодильнике. Салат получается нежным, сочным и ярким. Он прекрасно подходит для летнего обеда, лёгкого ужина или быстрого угощения гостей.

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