Легкий салат із крабовими паличками: яскрава страва на літо

Крабовий салат "Тетяна": на літо замість "Олівʼє" та "Шуби"
Цей салат стане чудовою альтернативою звичним важким святковим стравам у теплу пору року. Він готується буквально за кілька хвилин, виходить яскравим, соковитим і достатньо ситним. Поєднання солодкуватої кукурудзи та пікантної моркви по-корейськи робить смак особливо цікавим.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 100 г;
- варені яйця — 2 шт.;
- морква по-корейськи — 100 г;
- консервована кукурудза — 140 г;
- майонез або сметана — до смаку.
Спосіб приготування
- Крабові палички та варені яйця нарізати невеликими кубиками.
- Додати моркву по-корейськи та консервовану кукурудзу.
- Заправити салат майонезом або сметаною та добре перемішати.
- Перед подачею за бажанням можна трохи охолодити салат у холодильнику.
- Салат виходить ніжним, соковитим і яскравим. Він чудово підходить для літнього обіду, легкої вечері або швидкого частування для гостей.
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