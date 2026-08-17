Легкий салат із крабовими паличками: яскрава страва на літо

Салат "Тетяна". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат стане чудовою альтернативою звичним важким святковим стравам у теплу пору року. Він готується буквально за кілька хвилин, виходить яскравим, соковитим і достатньо ситним. Поєднання солодкуватої кукурудзи та пікантної моркви по-корейськи робить смак особливо цікавим.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

крабові палички — 100 г;

варені яйця — 2 шт.;

морква по-корейськи — 100 г;

консервована кукурудза — 140 г;

майонез або сметана — до смаку.

Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Крабові палички та варені яйця нарізати невеликими кубиками. Додати моркву по-корейськи та консервовану кукурудзу. Заправити салат майонезом або сметаною та добре перемішати. Перед подачею за бажанням можна трохи охолодити салат у холодильнику. Салат виходить ніжним, соковитим і яскравим. Він чудово підходить для літнього обіду, легкої вечері або швидкого частування для гостей.

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