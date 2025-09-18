Оладки на кефірі без яєць і дріжджів — простий рецепт пухких смаколиків

Кефір + мука — гора оладків на сніданок без яєць і дріжджів
Хочете швидко приготувати смачний сніданок для всієї родини? Оладки на кефірі без яєць і дріжджів виходять особливо пухкими та ароматними. Лише кілька простих інгредієнтів — і у вас на столі гора золотистих домашніх смаколиків, які смакуватимуть і дітям, і дорослим.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кефір 2,5 % — 500 мл.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- масло вершкове розтоплене — 60 г;
- борошно — 600–650 г;
- олія — 2 ст. л. у тісто + для смаження.
Спосіб приготування
У глибоку миску влити кефір, додати сіль, цукор і соду, добре перемішати вінчиком. Влити розтоплене вершкове масло та ще раз збити. Поступово додати просіяне борошно, замішуючи м’яке й трохи липке тісто. Влити 2 ст. л. олії й вимісити до однорідності.
Тісто перекласти у змащену олією миску, накрити харчовою плівкою й залишити в теплому місці приблизно на 40 хвилин — воно має збільшитися удвічі.
Після цього викласти тісто на стіл, присипаний борошном, розкачати в пласт завтовшки близько 1 см. За допомогою склянки або формочок вирізати кружечки.
У сковороді розігріти достатню кількість олії. Смажити оладки з обох боків до золотистої скоринки. Викладати готові вироби на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Подавайте ще теплими з медом, варенням, сметаною чи фруктами.
