Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Кефір + мука — гора оладків на сніданок без яєць і дріжджів arrow

Кефір + мука — гора оладків на сніданок без яєць і дріжджів

18 вересня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Оладки на кефірі без яєць і дріжджів — простий рецепт пухких смаколиків
Домашні оладки. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Хочете швидко приготувати смачний сніданок для всієї родини? Оладки на кефірі без яєць і дріжджів виходять особливо пухкими та ароматними. Лише кілька простих інгредієнтів — і у вас на столі гора золотистих домашніх смаколиків, які смакуватимуть і дітям, і дорослим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кефір 2,5 % — 500 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • масло вершкове розтоплене — 60 г;
  • борошно — 600–650 г;
  • олія — 2 ст. л. у тісто + для смаження.

Спосіб приготування

У глибоку миску влити кефір, додати сіль, цукор і соду, добре перемішати вінчиком. Влити розтоплене вершкове масло та ще раз збити. Поступово додати просіяне борошно, замішуючи м’яке й трохи липке тісто. Влити 2 ст. л. олії й вимісити до однорідності.

рецепт оладок
Тісто для оладок. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто перекласти у змащену олією миску, накрити харчовою плівкою й залишити в теплому місці приблизно на 40 хвилин — воно має збільшитися удвічі.

простий рецепт оладок
Приготування оладок. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього викласти тісто на стіл, присипаний борошном, розкачати в пласт завтовшки близько 1 см. За допомогою склянки або формочок вирізати кружечки.

рецепт оладок на сніданок
Готові оладки. Фото: gospodynka.com.ua

У сковороді розігріти достатню кількість олії. Смажити оладки з обох боків до золотистої скоринки. Викладати готові вироби на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Подавайте ще теплими з медом, варенням, сметаною чи фруктами.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

рецепт оладки ідея для сніданку тісто рецепт сніданка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації