Оладки на кефірі без яєць і дріжджів — простий рецепт пухких смаколиків

Домашні оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Хочете швидко приготувати смачний сніданок для всієї родини? Оладки на кефірі без яєць і дріжджів виходять особливо пухкими та ароматними. Лише кілька простих інгредієнтів — і у вас на столі гора золотистих домашніх смаколиків, які смакуватимуть і дітям, і дорослим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

кефір 2,5 % — 500 мл.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

масло вершкове розтоплене — 60 г;

борошно — 600–650 г;

олія — 2 ст. л. у тісто + для смаження.

Спосіб приготування

У глибоку миску влити кефір, додати сіль, цукор і соду, добре перемішати вінчиком. Влити розтоплене вершкове масло та ще раз збити. Поступово додати просіяне борошно, замішуючи м’яке й трохи липке тісто. Влити 2 ст. л. олії й вимісити до однорідності.

Тісто для оладок. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто перекласти у змащену олією миску, накрити харчовою плівкою й залишити в теплому місці приблизно на 40 хвилин — воно має збільшитися удвічі.

Приготування оладок. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього викласти тісто на стіл, присипаний борошном, розкачати в пласт завтовшки близько 1 см. За допомогою склянки або формочок вирізати кружечки.

Готові оладки. Фото: gospodynka.com.ua

У сковороді розігріти достатню кількість олії. Смажити оладки з обох боків до золотистої скоринки. Викладати готові вироби на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Подавайте ще теплими з медом, варенням, сметаною чи фруктами.

