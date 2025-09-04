Оладки з яблуками на кефірі — рецепт пухкого та ароматного сніданку

Рецепт оладок на сніданок — 500 мл кефіру та 3 яблука
Оладки з яблуками на кефірі — це сніданок, який неможливо не полюбити. Вони пухкі, соковиті й мають чудовий аромат свіжих яблук у поєднанні з легкою солодкістю. Така випічка смакує і з медом, і з варенням, і просто зі сметаною. Завдяки кефіру оладки завжди виходять вдалими, а простий рецепт дозволяє приготувати їх навіть у будні за лічені хвилини.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яблука твердих сортів — 2–3 шт.;
- жовток — 1 шт. (можна без яєць);
- цукор — 2–3 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 пакетик (до свого смаку);
- сіль — щіпка;
- кефір холодний (2,5%) — 500 мл;
- сода — 1 ч. л. без гірки;
- борошно — 300–350 г (за консистенцією тіста);
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Жовток збити з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Додати холодний кефір, перемішати. Всипати соду безпосередньо у кефір — вона почне пінитися.
Одразу ж підсипати борошно невеликими порціями, замішуючи густе тісто. Яблука натерти на великій тертці та вмішати в тісто. Якщо воно здається рідким — додати трохи борошна. На розігріту сковороду з олією викладати тісто ложкою. Смажити оладки по 2–3 хвилини з кожного боку на середньому вогні під кришкою до золотистості.
Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати теплими зі сметаною, медом, варенням чи сиропом. Вони виходять пухкими, ніжними, з приємним яблучним ароматом і легкою ванільною ноткою.
