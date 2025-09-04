Відео
Рецепт оладок на сніданок — 500 мл кефіру та 3 яблука

4 вересня 2025 05:01
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Оладки з яблуками на кефірі — рецепт пухкого та ароматного сніданку
Оладки з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак

Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Оладки з яблуками на кефірі — це сніданок, який неможливо не полюбити. Вони пухкі, соковиті й мають чудовий аромат свіжих яблук у поєднанні з легкою солодкістю. Така випічка смакує і з медом, і з варенням, і просто зі сметаною. Завдяки кефіру оладки завжди виходять вдалими, а простий рецепт дозволяє приготувати їх навіть у будні за лічені хвилини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • яблука твердих сортів — 2–3 шт.;
  • жовток — 1 шт. (можна без яєць);
  • цукор — 2–3 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1 пакетик (до свого смаку);
  • сіль — щіпка;
  • кефір холодний (2,5%) — 500 мл;
  • сода — 1 ч. л. без гірки;
  • борошно — 300–350 г (за консистенцією тіста);
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Жовток збити з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Додати холодний кефір, перемішати. Всипати соду безпосередньо у кефір — вона почне пінитися.

рецепт оладок з яблуками
Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Одразу ж підсипати борошно невеликими порціями, замішуючи густе тісто. Яблука натерти на великій тертці та вмішати в тісто. Якщо воно здається рідким — додати трохи борошна. На розігріту сковороду з олією викладати тісто ложкою. Смажити оладки по 2–3 хвилини з кожного боку на середньому вогні під кришкою до золотистості.

оладки з яблуками на сніданок
Яблучні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати теплими зі сметаною, медом, варенням чи сиропом. Вони виходять пухкими, ніжними, з приємним яблучним ароматом і легкою ванільною ноткою.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин
 

яблука рецепт оладки ідея для сніданку панкейки
