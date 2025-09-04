Оладки з яблуками на кефірі — рецепт пухкого та ароматного сніданку

Оладки з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Оладки з яблуками на кефірі — це сніданок, який неможливо не полюбити. Вони пухкі, соковиті й мають чудовий аромат свіжих яблук у поєднанні з легкою солодкістю. Така випічка смакує і з медом, і з варенням, і просто зі сметаною. Завдяки кефіру оладки завжди виходять вдалими, а простий рецепт дозволяє приготувати їх навіть у будні за лічені хвилини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яблука твердих сортів — 2–3 шт.;

жовток — 1 шт. (можна без яєць);

цукор — 2–3 ст. л.;

ванільний цукор — 1 пакетик (до свого смаку);

сіль — щіпка;

кефір холодний (2,5%) — 500 мл;

сода — 1 ч. л. без гірки;

борошно — 300–350 г (за консистенцією тіста);

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Жовток збити з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Додати холодний кефір, перемішати. Всипати соду безпосередньо у кефір — вона почне пінитися.

Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Одразу ж підсипати борошно невеликими порціями, замішуючи густе тісто. Яблука натерти на великій тертці та вмішати в тісто. Якщо воно здається рідким — додати трохи борошна. На розігріту сковороду з олією викладати тісто ложкою. Смажити оладки по 2–3 хвилини з кожного боку на середньому вогні під кришкою до золотистості.

Яблучні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати теплими зі сметаною, медом, варенням чи сиропом. Вони виходять пухкими, ніжними, з приємним яблучним ароматом і легкою ванільною ноткою.

