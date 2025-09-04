Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Рецепт оладий на завтрак — 500 мл кефира и 3 яблока arrow

Рецепт оладий на завтрак — 500 мл кефира и 3 яблока

4 сентября 2025 05:01
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Оладьи с яблоками на кефире — рецепт воздушного и ароматного завтрака
Оладьи с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Оладьи с яблоками на кефире — это завтрак, который невозможно не полюбить. Они воздушные, сочные и имеют чудесный аромат свежих яблок в сочетании с легкой сладостью. Такая выпечка подходит и с медом, и с вареньем, и просто со сметаной. Благодаря кефиру оладьи всегда получаются удачными, а простой рецепт позволяет приготовить их даже в будни за считанные минуты.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яблоки твердых сортов — 2-3 шт.;
  • желток — 1 шт. (можно без яиц);
  • сахар — 2-3 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 пакетик (по своему вкусу);
  • соль — щепотка;
  • кефир холодный (2,5%) — 500 мл.;
  • сода — 1 ч. л. без горки;
  • мука — 300-350 г (по консистенции теста);
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Желток взбить с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавить холодный кефир, перемешать. Всыпать соду непосредственно в кефир — она начнет пениться.

рецепт оладок з яблуками
Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Сразу же подсыпать муку небольшими порциями, замешивая густое тесто. Яблоки натереть на крупной терке и вмешать в тесто. Если оно кажется жидким — добавить немного муки. На разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой. Жарить оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне под крышкой до золотистости.

оладки з яблуками на сніданок
Яблочные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать теплыми со сметаной, медом, вареньем или сиропом. Они получаются воздушными, нежными, с приятным яблочным ароматом и легкой ванильной ноткой.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

яблоки рецепт оладьи идея для завтрака панкейки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации