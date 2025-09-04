Оладьи с яблоками на кефире — рецепт воздушного и ароматного завтрака

Оладьи с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Оладьи с яблоками на кефире — это завтрак, который невозможно не полюбить. Они воздушные, сочные и имеют чудесный аромат свежих яблок в сочетании с легкой сладостью. Такая выпечка подходит и с медом, и с вареньем, и просто со сметаной. Благодаря кефиру оладьи всегда получаются удачными, а простой рецепт позволяет приготовить их даже в будни за считанные минуты.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яблоки твердых сортов — 2-3 шт.;

желток — 1 шт. (можно без яиц);

сахар — 2-3 ст. л.;

ванильный сахар — 1 пакетик (по своему вкусу);

соль — щепотка;

кефир холодный (2,5%) — 500 мл.;

сода — 1 ч. л. без горки;

мука — 300-350 г (по консистенции теста);

масло — для жарки.

Способ приготовления

Желток взбить с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавить холодный кефир, перемешать. Всыпать соду непосредственно в кефир — она начнет пениться.

Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Сразу же подсыпать муку небольшими порциями, замешивая густое тесто. Яблоки натереть на крупной терке и вмешать в тесто. Если оно кажется жидким — добавить немного муки. На разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой. Жарить оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне под крышкой до золотистости.

Яблочные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать теплыми со сметаной, медом, вареньем или сиропом. Они получаются воздушными, нежными, с приятным яблочным ароматом и легкой ванильной ноткой.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.