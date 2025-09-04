Оладьи с яблоками на кефире — рецепт воздушного и ароматного завтрака

Рецепт оладий на завтрак — 500 мл кефира и 3 яблока
Оладьи с яблоками на кефире — это завтрак, который невозможно не полюбить. Они воздушные, сочные и имеют чудесный аромат свежих яблок в сочетании с легкой сладостью. Такая выпечка подходит и с медом, и с вареньем, и просто со сметаной. Благодаря кефиру оладьи всегда получаются удачными, а простой рецепт позволяет приготовить их даже в будни за считанные минуты.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яблоки твердых сортов — 2-3 шт.;
- желток — 1 шт. (можно без яиц);
- сахар — 2-3 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 пакетик (по своему вкусу);
- соль — щепотка;
- кефир холодный (2,5%) — 500 мл.;
- сода — 1 ч. л. без горки;
- мука — 300-350 г (по консистенции теста);
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Желток взбить с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавить холодный кефир, перемешать. Всыпать соду непосредственно в кефир — она начнет пениться.
Сразу же подсыпать муку небольшими порциями, замешивая густое тесто. Яблоки натереть на крупной терке и вмешать в тесто. Если оно кажется жидким — добавить немного муки. На разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой. Жарить оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне под крышкой до золотистости.
Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать теплыми со сметаной, медом, вареньем или сиропом. Они получаются воздушными, нежными, с приятным яблочным ароматом и легкой ванильной ноткой.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!