Оладьи на кефире без яиц и дрожжей — простой рецепт воздушных вкусностей

Домашние оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите быстро приготовить вкусный завтрак для всей семьи? Оладьи на кефире без яиц и дрожжей получаются особенно пышными и ароматными. Всего несколько простых ингредиентов — и у вас на столе гора золотистых домашних вкусностей, которые понравятся и детям, и взрослым.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

кефир 2,5% — 500 мл.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ст. л;

сода — 1 ч. л;

масло сливочное растопленное — 60 г;

мука — 600-650 г;

масло — 2 ст. л. в тесто + для жарки.

Способ приготовления

В глубокую миску влить кефир, добавить соль, сахар и соду, хорошо перемешать венчиком. Влить растопленное сливочное масло и еще раз взбить. Постепенно добавить просеянную муку, замешивая мягкое и немного липкое тесто. Влить 2 ст. л. растительного масла и вымесить до однородности.

Тесто для оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто переложить в смазанную маслом миску, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте примерно на 40 минут — оно должно увеличиться вдвое.

Приготовление оладий. Фото: gospodynka.com.ua

После этого выложить тесто на стол, присыпанный мукой, раскатать в пласт толщиной около 1 см. С помощью стакана или формочек вырезать кружочки.

Готовые оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

В сковороде разогреть достаточное количество масла. Жарить оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Выкладывать готовые изделия на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте еще теплыми с медом, вареньем, сметаной или фруктами.

