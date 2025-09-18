Видео
Кефир + мука — гора оладий на завтрак без яиц и дрожжей

18 сентября 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Оладьи на кефире без яиц и дрожжей — простой рецепт воздушных вкусностей
Домашние оладьи. Фото: gospodynka.com.ua
Хотите быстро приготовить вкусный завтрак для всей семьи? Оладьи на кефире без яиц и дрожжей получаются особенно пышными и ароматными. Всего несколько простых ингредиентов — и у вас на столе гора золотистых домашних вкусностей, которые понравятся и детям, и взрослым.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • кефир 2,5% — 500 мл.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ст. л;
  • сода — 1 ч. л;
  • масло сливочное растопленное — 60 г;
  • мука — 600-650 г;
  • масло — 2 ст. л. в тесто + для жарки.

Способ приготовления

В глубокую миску влить кефир, добавить соль, сахар и соду, хорошо перемешать венчиком. Влить растопленное сливочное масло и еще раз взбить. Постепенно добавить просеянную муку, замешивая мягкое и немного липкое тесто. Влить 2 ст. л. растительного масла и вымесить до однородности.

рецепт оладок
Тесто для оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто переложить в смазанную маслом миску, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте примерно на 40 минут — оно должно увеличиться вдвое.

простий рецепт оладок
Приготовление оладий. Фото: gospodynka.com.ua

После этого выложить тесто на стол, присыпанный мукой, раскатать в пласт толщиной около 1 см. С помощью стакана или формочек вырезать кружочки.

рецепт оладок на сніданок
Готовые оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

В сковороде разогреть достаточное количество масла. Жарить оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Выкладывать готовые изделия на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте еще теплыми с медом, вареньем, сметаной или фруктами.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

рецепт оладьи идея для завтрака тесто рецепт завтрака
