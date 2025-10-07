Відео
Україна
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Хачапурі з фаршем за 15 хвилин на сніданок — рецепт без дріжджів

Хачапурі з фаршем за 15 хвилин на сніданок — рецепт без дріжджів

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 05:01
Ледачі хачапурі з фаршем 15 хвилин — швидкий рецепт без духовки
Хачапурі з фаршем. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці ліниві хачапурі — справжня знахідка для зайнятих господинь. Без дріжджів і без духовки, вони готуються лише за 15 хвилин, але смакують, наче зі справжньої грузинської пекарні. М’яке тісто, соковита м’ясна начинка й апетитна скоринка зроблять цей сніданок або вечерю улюбленими у вашій родині.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • молоко — 100 мл.;
  • вода — 100 мл.;
  • олія — 50 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 2 г;
  • борошно — 600 г.

Для начинки:

  • фарш м’ясний — 500 г;
  • сіль — 5 г;
  • спеції — 5 г;
  • паприка — 5 г;
  • часник подрібнений — 5 г;
  • чорний перець — 3 г.

Для обсмаження:

  • вершкове масло — 100 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати молоко, воду, яйце, олію та сіль. Поступово додавати просіяне борошно й замісити м’яке, еластичне тісто. Воно має бути ніжним, але не липнути до рук. Накрити рушником і дати йому відпочити 10 хвилин.

тісто для хачапурі
Тісто для хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки у мисці з’єднати фарш із сіллю, спеціями, паприкою, подрібненим часником і чорним перцем. Добре вимісити, щоб маса стала однорідною.

рецепт хачапурі з фаршем
Тісто та фарш. Фото: smakuiemo.com.ua

Тісто поділити на невеликі шматочки, розкачати у квадратики або кружечки. На середину кожного викласти трохи фаршу, защипнути краї у формі конверта, а потім обережно розтягнути руками, формуючи тонкий коржик.

рецепт ледачих хачапурі
Приготування хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороді розтопити вершкове масло. Викласти заготовки й обсмажити на середньому вогні з двох боків до рум’яної скоринки.

рецепт смачних хачапурі
Хачапурі на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Усередині фарш встигає приготуватися, а тісто залишається м’яким і повітряним.

смачний рецепт хачапурі
Хачапурі на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові хачапурі подати гарячими зі сметаною або томатним соусом. Вони виходять неймовірно ароматними, ситними й буквально тануть у роті.

Сніданок хачапурі рецепт ідея для сніданку м'ясний фарш
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
