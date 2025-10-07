Ледачі хачапурі з фаршем 15 хвилин — швидкий рецепт без духовки

Хачапурі з фаршем за 15 хвилин на сніданок — рецепт без дріжджів
Ці ліниві хачапурі — справжня знахідка для зайнятих господинь. Без дріжджів і без духовки, вони готуються лише за 15 хвилин, але смакують, наче зі справжньої грузинської пекарні. М’яке тісто, соковита м’ясна начинка й апетитна скоринка зроблять цей сніданок або вечерю улюбленими у вашій родині.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- молоко — 100 мл.;
- вода — 100 мл.;
- олія — 50 мл.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 2 г;
- борошно — 600 г.
Для начинки:
- фарш м’ясний — 500 г;
- сіль — 5 г;
- спеції — 5 г;
- паприка — 5 г;
- часник подрібнений — 5 г;
- чорний перець — 3 г.
Для обсмаження:
- вершкове масло — 100 г.
Спосіб приготування
У глибокій мисці змішати молоко, воду, яйце, олію та сіль. Поступово додавати просіяне борошно й замісити м’яке, еластичне тісто. Воно має бути ніжним, але не липнути до рук. Накрити рушником і дати йому відпочити 10 хвилин.
Для начинки у мисці з’єднати фарш із сіллю, спеціями, паприкою, подрібненим часником і чорним перцем. Добре вимісити, щоб маса стала однорідною.
Тісто поділити на невеликі шматочки, розкачати у квадратики або кружечки. На середину кожного викласти трохи фаршу, защипнути краї у формі конверта, а потім обережно розтягнути руками, формуючи тонкий коржик.
На сковороді розтопити вершкове масло. Викласти заготовки й обсмажити на середньому вогні з двох боків до рум’яної скоринки.
Усередині фарш встигає приготуватися, а тісто залишається м’яким і повітряним.
Готові хачапурі подати гарячими зі сметаною або томатним соусом. Вони виходять неймовірно ароматними, ситними й буквально тануть у роті.
