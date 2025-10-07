Ледачі хачапурі з фаршем 15 хвилин — швидкий рецепт без духовки

Хачапурі з фаршем. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці ліниві хачапурі — справжня знахідка для зайнятих господинь. Без дріжджів і без духовки, вони готуються лише за 15 хвилин, але смакують, наче зі справжньої грузинської пекарні. М’яке тісто, соковита м’ясна начинка й апетитна скоринка зроблять цей сніданок або вечерю улюбленими у вашій родині.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

молоко — 100 мл.;

вода — 100 мл.;

олія — 50 мл.;

яйце — 1 шт.;

сіль — 2 г;

борошно — 600 г.

Для начинки:

фарш м’ясний — 500 г;

сіль — 5 г;

спеції — 5 г;

паприка — 5 г;

часник подрібнений — 5 г;

чорний перець — 3 г.

Для обсмаження:

вершкове масло — 100 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати молоко, воду, яйце, олію та сіль. Поступово додавати просіяне борошно й замісити м’яке, еластичне тісто. Воно має бути ніжним, але не липнути до рук. Накрити рушником і дати йому відпочити 10 хвилин.

Тісто для хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки у мисці з’єднати фарш із сіллю, спеціями, паприкою, подрібненим часником і чорним перцем. Добре вимісити, щоб маса стала однорідною.

Тісто та фарш. Фото: smakuiemo.com.ua

Тісто поділити на невеликі шматочки, розкачати у квадратики або кружечки. На середину кожного викласти трохи фаршу, защипнути краї у формі конверта, а потім обережно розтягнути руками, формуючи тонкий коржик.

Приготування хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороді розтопити вершкове масло. Викласти заготовки й обсмажити на середньому вогні з двох боків до рум’яної скоринки.

Хачапурі на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Усередині фарш встигає приготуватися, а тісто залишається м’яким і повітряним.

Хачапурі на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові хачапурі подати гарячими зі сметаною або томатним соусом. Вони виходять неймовірно ароматними, ситними й буквально тануть у роті.

