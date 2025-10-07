Ленивые хачапури с фаршем 15 минут — быстрый рецепт без духовки

Хачапури с фаршем. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти ленивые хачапури — настоящая находка для занятых хозяек. Без дрожжей и без духовки, они готовятся всего за 15 минут, но на вкус как из настоящей грузинской пекарни. Мягкое тесто, сочная мясная начинка и аппетитная корочка сделают этот завтрак или ужин любимыми в вашей семье.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

молоко — 100 мл.;

вода — 100 мл.;

масло — 50 мл.;

яйцо — 1 шт.;

соль — 2 г;

мука — 600 г.

Для начинки:

фарш мясной — 500 г;

соль — 5 г;

специи — 5 г;

паприка — 5 г;

чеснок измельченный — 5 г;

черный перец — 3 г.

Для обжарки:

сливочное масло — 100 г.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать молоко, воду, яйцо, масло и соль. Постепенно добавлять просеянную муку и замесить мягкое, эластичное тесто. Оно должно быть нежным, но не липнуть к рукам. Накрыть полотенцем и дать ему отдохнуть 10 минут.

Тесто для хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки в миске соединить фарш с солью, специями, паприкой, измельченным чесноком и черным перцем. Хорошо вымесить, чтобы масса стала однородной.

Тесто и фарш. Фото: smakuiemo.com.ua

Тесто поделить на небольшие кусочки, раскатать в квадратики или кружочки. На середину каждого выложить немного фарша, защипнуть края в форме конверта, а затем осторожно растянуть руками, формируя тонкую лепешку.

Приготовление хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороде растопить сливочное масло. Выложить заготовки и обжарить на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Хачапури на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Внутри фарш успевает приготовиться, а тесто остается мягким и воздушным.

Хачапури на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые хачапури подать горячими со сметаной или томатным соусом. Они получаются невероятно ароматными, сытными и буквально тают во рту.

