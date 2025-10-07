Видео
Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Хачапури с фаршем за 15 минут на завтрак — рецепт без дрожжей

Хачапури с фаршем за 15 минут на завтрак — рецепт без дрожжей

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 05:01
Ленивые хачапури с фаршем 15 минут — быстрый рецепт без духовки
Хачапури с фаршем. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти ленивые хачапури — настоящая находка для занятых хозяек. Без дрожжей и без духовки, они готовятся всего за 15 минут, но на вкус как из настоящей грузинской пекарни. Мягкое тесто, сочная мясная начинка и аппетитная корочка сделают этот завтрак или ужин любимыми в вашей семье.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • молоко — 100 мл.;
  • вода — 100 мл.;
  • масло — 50 мл.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 2 г;
  • мука — 600 г.

Для начинки:

  • фарш мясной — 500 г;
  • соль — 5 г;
  • специи — 5 г;
  • паприка — 5 г;
  • чеснок измельченный — 5 г;
  • черный перец — 3 г.

Для обжарки:

  • сливочное масло — 100 г.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать молоко, воду, яйцо, масло и соль. Постепенно добавлять просеянную муку и замесить мягкое, эластичное тесто. Оно должно быть нежным, но не липнуть к рукам. Накрыть полотенцем и дать ему отдохнуть 10 минут.

тісто для хачапурі
Тесто для хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки в миске соединить фарш с солью, специями, паприкой, измельченным чесноком и черным перцем. Хорошо вымесить, чтобы масса стала однородной.

рецепт хачапурі з фаршем
Тесто и фарш. Фото: smakuiemo.com.ua

Тесто поделить на небольшие кусочки, раскатать в квадратики или кружочки. На середину каждого выложить немного фарша, защипнуть края в форме конверта, а затем осторожно растянуть руками, формируя тонкую лепешку.

рецепт ледачих хачапурі
Приготовление хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороде растопить сливочное масло. Выложить заготовки и обжарить на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

рецепт смачних хачапурі
Хачапури на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Внутри фарш успевает приготовиться, а тесто остается мягким и воздушным.

смачний рецепт хачапурі
Хачапури на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые хачапури подать горячими со сметаной или томатным соусом. Они получаются невероятно ароматными, сытными и буквально тают во рту.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Завтрак хачапури рецепт идея для завтрака мясной фарш
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
