Ленивые хачапури с фаршем 15 минут — быстрый рецепт без духовки

Хачапури с фаршем за 15 минут на завтрак — рецепт без дрожжей
Эти ленивые хачапури — настоящая находка для занятых хозяек. Без дрожжей и без духовки, они готовятся всего за 15 минут, но на вкус как из настоящей грузинской пекарни. Мягкое тесто, сочная мясная начинка и аппетитная корочка сделают этот завтрак или ужин любимыми в вашей семье.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- молоко — 100 мл.;
- вода — 100 мл.;
- масло — 50 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 2 г;
- мука — 600 г.
Для начинки:
- фарш мясной — 500 г;
- соль — 5 г;
- специи — 5 г;
- паприка — 5 г;
- чеснок измельченный — 5 г;
- черный перец — 3 г.
Для обжарки:
- сливочное масло — 100 г.
Способ приготовления
В глубокой миске смешать молоко, воду, яйцо, масло и соль. Постепенно добавлять просеянную муку и замесить мягкое, эластичное тесто. Оно должно быть нежным, но не липнуть к рукам. Накрыть полотенцем и дать ему отдохнуть 10 минут.
Для начинки в миске соединить фарш с солью, специями, паприкой, измельченным чесноком и черным перцем. Хорошо вымесить, чтобы масса стала однородной.
Тесто поделить на небольшие кусочки, раскатать в квадратики или кружочки. На середину каждого выложить немного фарша, защипнуть края в форме конверта, а затем осторожно растянуть руками, формируя тонкую лепешку.
На сковороде растопить сливочное масло. Выложить заготовки и обжарить на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.
Внутри фарш успевает приготовиться, а тесто остается мягким и воздушным.
Готовые хачапури подать горячими со сметаной или томатным соусом. Они получаются невероятно ароматными, сытными и буквально тают во рту.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!