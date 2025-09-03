Хачапурі на сковорідці за 10 хвилин — рецепт швидкого сніданку

Відео
Хачапурі за 10 хвилин на сковорідці на сніданок — рецепт

3 вересня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Той самий хачапурі за 10 хвилин на сковорідці — це рецепт, який рятує, коли немає часу на довге готування. Пишне тісто й тягучий сулугуні всередині створюють гармонію смаку, від якої складно відмовитися. Готується просто, без зайвого клопоту, а результат виходить не гірший, ніж у справжній пекарні. Ідеальний вибір для швидкого сніданку чи ситної вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Іван Янюк

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • сіль — 1 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • кефір теплий — 400 г;
  • борошно — 600 г;
  • олія — 2 ст. л.;
  • сир сулугуні — 700 г;
  • жовтки — 3 шт.

Спосіб приготування

У глибоку миску вилити теплий кефір, додати сіль і соду, перемішати. Всипати поступово борошно, замішуючи м’яке еластичне тісто.

рецепт тіста для хачапурі
Тісто та олія. Фото: кадр з відео

Сулугуні натерти на тертці або подрібнити й з’єднати з жовтками. Начинка має бути соковитою та тягучою.

хачапурі на сніданок
Приготування хачапурі. Фото: кадр з відео

Тісто розділити на порції, розкачати коржики. На середину викласти начинку, зібрати краї й знову обережно розкачати в корж.

хачапурі за 10 хвилин
Хачапурі на сніданок. Фото: кадр з відео

Сковорідку змастити олією, викласти хачапурі та смажити на середньому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

хачапурі на сніданок з сиром
Хачапурі на пательні. Фото: кадр з відео

Готові хачапурі подати гарячими — сирна начинка буде тягнутися та створювати неймовірний аромат.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин
 

 

Сніданок хачапурі рецепт ідея для сніданку тісто
