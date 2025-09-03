Хачапурі на сковорідці за 10 хвилин — рецепт швидкого сніданку

Хачапурі на сковороді. Фото: кадр з відео

Той самий хачапурі за 10 хвилин на сковорідці — це рецепт, який рятує, коли немає часу на довге готування. Пишне тісто й тягучий сулугуні всередині створюють гармонію смаку, від якої складно відмовитися. Готується просто, без зайвого клопоту, а результат виходить не гірший, ніж у справжній пекарні. Ідеальний вибір для швидкого сніданку чи ситної вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Іван Янюк.

Вам знадобиться:

сіль — 1 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

кефір теплий — 400 г;

борошно — 600 г;

олія — 2 ст. л.;

сир сулугуні — 700 г;

жовтки — 3 шт.

Спосіб приготування

У глибоку миску вилити теплий кефір, додати сіль і соду, перемішати. Всипати поступово борошно, замішуючи м’яке еластичне тісто.

Тісто та олія. Фото: кадр з відео

Сулугуні натерти на тертці або подрібнити й з’єднати з жовтками. Начинка має бути соковитою та тягучою.

Приготування хачапурі. Фото: кадр з відео

Тісто розділити на порції, розкачати коржики. На середину викласти начинку, зібрати краї й знову обережно розкачати в корж.

Хачапурі на сніданок. Фото: кадр з відео

Сковорідку змастити олією, викласти хачапурі та смажити на середньому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Хачапурі на пательні. Фото: кадр з відео

Готові хачапурі подати гарячими — сирна начинка буде тягнутися та створювати неймовірний аромат.

