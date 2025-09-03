Видео
Хачапури за 10 минут на сковородке на завтрак — рецепт

3 сентября 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Хачапури на сковородке за 10 минут — рецепт быстрого завтрака
Хачапури на сковороде. Фото: кадр из видео
Тот самый хачапури за 10 минут на сковородке — это рецепт, который спасает, когда нет времени на долгую готовку. Пышное тесто и тягучий сулугуни внутри создают гармонию вкуса, от которой сложно отказаться. Готовится просто, без лишних хлопот, а результат получается не хуже, чем в настоящей пекарне. Идеальный выбор для быстрого завтрака или сытного ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Иван Янюк.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • соль — 1 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • кефир теплый — 400 г;
  • мука — 600 г;
  • масло — 2 ст. л.;
  • сыр сулугуни — 700 г;
  • желтки — 3 шт.

Способ приготовления

В глубокую миску вылить теплый кефир, добавить соль и соду, перемешать. Всыпать постепенно муку, замешивая мягкое эластичное тесто.

рецепт тіста для хачапурі
Тесто и масло. Фото: кадр из видео

Сулугуни натереть на терке или измельчить и соединить с желтками. Начинка должна быть сочной и тягучей.

хачапурі на сніданок
Приготовление хачапури. Фото: кадр из видео

Тесто разделить на порции, раскатать лепешки. На середину выложить начинку, собрать края и снова осторожно раскатать в лепешку.

хачапурі за 10 хвилин
Хачапури на завтрак. Фото: кадр из видео

Сковородку смазать растительным маслом, выложить хачапури и жарить на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

хачапурі на сніданок з сиром
Хачапури на сковороде. Фото: кадр из видео

Готовые хачапури подать горячими — сырная начинка будет тянуться и создавать невероятный аромат.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Завтрак хачапури рецепт идея для завтрака тесто
