Хачапури на сковородке за 10 минут — рецепт быстрого завтрака

Хачапури на сковороде. Фото: кадр из видео

Тот самый хачапури за 10 минут на сковородке — это рецепт, который спасает, когда нет времени на долгую готовку. Пышное тесто и тягучий сулугуни внутри создают гармонию вкуса, от которой сложно отказаться. Готовится просто, без лишних хлопот, а результат получается не хуже, чем в настоящей пекарне. Идеальный выбор для быстрого завтрака или сытного ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Иван Янюк.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

соль — 1 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

кефир теплый — 400 г;

мука — 600 г;

масло — 2 ст. л.;

сыр сулугуни — 700 г;

желтки — 3 шт.

Способ приготовления

В глубокую миску вылить теплый кефир, добавить соль и соду, перемешать. Всыпать постепенно муку, замешивая мягкое эластичное тесто.

Тесто и масло. Фото: кадр из видео

Сулугуни натереть на терке или измельчить и соединить с желтками. Начинка должна быть сочной и тягучей.

Приготовление хачапури. Фото: кадр из видео

Тесто разделить на порции, раскатать лепешки. На середину выложить начинку, собрать края и снова осторожно раскатать в лепешку.

Хачапури на завтрак. Фото: кадр из видео

Сковородку смазать растительным маслом, выложить хачапури и жарить на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Хачапури на сковороде. Фото: кадр из видео

Готовые хачапури подать горячими — сырная начинка будет тянуться и создавать невероятный аромат.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.