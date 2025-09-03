Хачапури на сковородке за 10 минут — рецепт быстрого завтрака

Хачапури за 10 минут на сковородке на завтрак — рецепт
Тот самый хачапури за 10 минут на сковородке — это рецепт, который спасает, когда нет времени на долгую готовку. Пышное тесто и тягучий сулугуни внутри создают гармонию вкуса, от которой сложно отказаться. Готовится просто, без лишних хлопот, а результат получается не хуже, чем в настоящей пекарне. Идеальный выбор для быстрого завтрака или сытного ужина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Иван Янюк.
Вам понадобится:
- соль — 1 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- кефир теплый — 400 г;
- мука — 600 г;
- масло — 2 ст. л.;
- сыр сулугуни — 700 г;
- желтки — 3 шт.
Способ приготовления
В глубокую миску вылить теплый кефир, добавить соль и соду, перемешать. Всыпать постепенно муку, замешивая мягкое эластичное тесто.
Сулугуни натереть на терке или измельчить и соединить с желтками. Начинка должна быть сочной и тягучей.
Тесто разделить на порции, раскатать лепешки. На середину выложить начинку, собрать края и снова осторожно раскатать в лепешку.
Сковородку смазать растительным маслом, выложить хачапури и жарить на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Готовые хачапури подать горячими — сырная начинка будет тянуться и создавать невероятный аромат.
