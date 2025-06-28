Як посмажити баклажани, щоб вони не були жирні — поради

Хрусткі баклажани без зайвої олії — секрет у приготуванні
Баклажани часто вбирають багато олії під час смаження, що робить страву надто жирною. Але існує простий спосіб приготувати їх хрусткими та легкими.
Секрет приготування розповідає Ukr.Media.
Як смачно приготувати баклажани
Для хрустких баклажанів почніть з правильного вибору плодів. Обирайте молоді, щільні баклажани середнього розміру з гладкою блискучою шкіркою без зморшок. Вони мають менше гіркоти та вологи, а м'якоть краще тримає форму при смаженні. Свіжість перевіряйте натисканням на шкірку — вона має бути пружною.
Наріжте баклажани кружечками або брусочками завтовшки 0,5 см. Посоліть і залиште на 20-30 хвилин — це витягне зайву вологу та гіркоту. Потім промийте, ретельно відтисніть і промокніть паперовими рушниками. Цей крок зменшує губчастість м'якоті та кількість олії, що вбирається при смаженні.
Для ідеального хрускоту використовуйте подвійне панірування — спочатку борошно, потім збите яйце (можна з водою чи молоком), а далі панірувальні сухарі з додаванням кукурудзяного крохмалю. Залиште паніровані скибочки на 5-10 хвилин, щоб паніровка краще закріпилася.
Смажте на середньому вогні в добре розігрітій олії. Викладайте баклажани в один шар, інакше олія охолоне, і овочі вбиратимуть жир. Смажте по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
Готові шматочки викладайте на решітку над паперовими рушниками. Важливо використовувати саме решітку, щоб повітря гарно циркулювало, а скоринка не розкисала.
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