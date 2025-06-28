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Хрусткі баклажани без зайвої олії — секрет у приготуванні

28 червня 2025 22:05
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як посмажити баклажани, щоб вони не були жирні — поради
Смажені баклажани. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Баклажани часто вбирають багато олії під час смаження, що робить страву надто жирною. Але існує простий спосіб приготувати їх хрусткими та легкими.

Секрет приготування розповідає Ukr.Media.

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Для хрустких баклажанів почніть з правильного вибору плодів. Обирайте молоді, щільні баклажани середнього розміру з гладкою блискучою шкіркою без зморшок. Вони мають менше гіркоти та вологи, а м'якоть краще тримає форму при смаженні. Свіжість перевіряйте натисканням на шкірку — вона має бути пружною.

Наріжте баклажани кружечками або брусочками завтовшки 0,5 см. Посоліть і залиште на 20-30 хвилин — це витягне зайву вологу та гіркоту. Потім промийте, ретельно відтисніть і промокніть паперовими рушниками. Цей крок зменшує губчастість м'якоті та кількість олії, що вбирається при смаженні.

Як правильно смажити баклажани - рецепт
Баклажани. Фото: Freepik

Для ідеального хрускоту використовуйте подвійне панірування — спочатку борошно, потім збите яйце (можна з водою чи молоком), а далі панірувальні сухарі з додаванням кукурудзяного крохмалю. Залиште паніровані скибочки на 5-10 хвилин, щоб паніровка краще закріпилася.

Смажте на середньому вогні в добре розігрітій олії. Викладайте баклажани в один шар, інакше олія охолоне, і овочі вбиратимуть жир. Смажте по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Готові шматочки викладайте на решітку над паперовими рушниками. Важливо використовувати саме решітку, щоб повітря гарно циркулювало, а скоринка не розкисала.

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