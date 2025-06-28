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Хрустящие баклажаны без лишнего масла — секрет в приготовлении

28 июня 2025 22:05
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как пожарить баклажаны, чтобы они не были жирные — советы
Жареные баклажаны. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Баклажаны часто впитывают много масла во время жарки, что делает блюдо слишком жирным. Но существует простой способ приготовить их хрустящими и легкими.

Секрет приготовления рассказывает Ukr.Media.

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Для хрустящих баклажанов начните с правильного выбора плодов. Выбирайте молодые, плотные баклажаны среднего размера с гладкой блестящей кожурой без морщин. Они имеют меньше горечи и влаги, а мякоть лучше держит форму при жарке. Свежесть проверяйте нажатием на кожуру — она должна быть упругой.

Нарежьте баклажаны кружочками или брусочками толщиной 0,5 см. Посолите и оставьте на 20-30 минут — это вытянет лишнюю влагу и горечь. Затем промойте, тщательно отожмите и промокните бумажными полотенцами. Этот шаг уменьшает губчатость мякоти и количество масла, которое впитывается при жарке.

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Баклажаны. Фото: Freepik

Для идеального хруста используйте двойную панировку — сначала мука, затем взбитое яйцо (можно с водой или молоком), а дальше панировочные сухари с добавлением кукурузного крахмала. Оставьте панированные ломтики на 5-10 минут, чтобы панировка лучше закрепилась.

Жарьте на среднем огне в хорошо разогретом растительном масле. Выкладывайте баклажаны в один слой, иначе масло остынет, и овощи будут впитывать жир. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Готовые кусочки выкладывайте на решетку над бумажными полотенцами. Важно, делать использовать именно решетку, чтобы воздух хорошо циркулировал, а корочка не раскисала.

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