Как пожарить баклажаны, чтобы они не были жирные — советы

Хрустящие баклажаны без лишнего масла — секрет в приготовлении
Баклажаны часто впитывают много масла во время жарки, что делает блюдо слишком жирным. Но существует простой способ приготовить их хрустящими и легкими.
Секрет приготовления рассказывает Ukr.Media.
Как вкусно приготовить баклажаны
Для хрустящих баклажанов начните с правильного выбора плодов. Выбирайте молодые, плотные баклажаны среднего размера с гладкой блестящей кожурой без морщин. Они имеют меньше горечи и влаги, а мякоть лучше держит форму при жарке. Свежесть проверяйте нажатием на кожуру — она должна быть упругой.
Нарежьте баклажаны кружочками или брусочками толщиной 0,5 см. Посолите и оставьте на 20-30 минут — это вытянет лишнюю влагу и горечь. Затем промойте, тщательно отожмите и промокните бумажными полотенцами. Этот шаг уменьшает губчатость мякоти и количество масла, которое впитывается при жарке.
Для идеального хруста используйте двойную панировку — сначала мука, затем взбитое яйцо (можно с водой или молоком), а дальше панировочные сухари с добавлением кукурузного крахмала. Оставьте панированные ломтики на 5-10 минут, чтобы панировка лучше закрепилась.
Жарьте на среднем огне в хорошо разогретом растительном масле. Выкладывайте баклажаны в один слой, иначе масло остынет, и овощи будут впитывать жир. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Готовые кусочки выкладывайте на решетку над бумажными полотенцами. Важно, делать использовать именно решетку, чтобы воздух хорошо циркулировал, а корочка не раскисала.
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