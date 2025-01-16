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Користь оселедця — український суперфуд кращий за червону рибу

16 січня 2025 00:14
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Оселедець — український суперфуд, який перевершує червону рибу за користю
Оселедець та сіль. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Оселедець — не просто смачна закуска, а справжній суперфуд, який здатний перевершити червону рибу за користю. Дізнайтеся, чим саме він цінний для здоров’я та чому варто додати його у свій раціон.

Новини.LIVE розкажуть про користь оселедця та чому важливо додати його до свого раціону. 

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Чим корисний оселедець — український суперфуд краще за червону рибу

Оселедець — одна з найпопулярніших риб в українській кухні. Його подають як самостійну закуску, додають до салатів, канапок та інших страв. Проте мало хто знає, що цей звичний продукт є справжнім суперфудом, який за користю може перевершити навіть дорогу червону рибу.

Чому оселедець вважається суперфудом

Суперфудом називають продукти з надзвичайно високою концентрацією корисних речовин, які позитивно впливають на організм. Оселедець повністю відповідає цьому визначенню завдяки унікальному складу.

чи корисніший оселедець за червону рибу
Оселедець та зелень. Фото: Freepik

1. Джерело Омега-3 жирних кислот

Омега-3 — це незамінні жирні кислоти, які необхідні для здоров'я серця та судин. Вони знижують рівень "поганого" холестерину, нормалізують артеріальний тиск і запобігають утворенню тромбів. У 100 г оселедця міститься до 2 г Омега-3, що є навіть більше, ніж у деяких видах червоної риби.

2. Вітамін D у великій кількості

Вітамін D відповідає за міцність кісток, роботу імунної системи та навіть настрій. Оселедець — один із лідерів за його вмістом. У 100 г риби — приблизно 40% добової норми.

3. Вітаміни групи B

Зокрема, вітамін B12, необхідний для нормального кровотворення, роботи нервової системи та обміну речовин. У 100 г оселедця міститься близько 300% добової норми B12, що робить його незамінним для здоров'я мозку та профілактики анемії.

4. Повноцінний білок

Оселедець містить близько 18 г білка на 100 г продукту. Це чудове джерело якісного білка для підтримки м'язової маси, особливо для людей, які займаються спортом або прагнуть схуднути.

5. Антиоксиданти та мінерали

У складі оселедця є селен, фосфор, йод, які сприяють зміцненню імунітету, покращенню роботи щитоподібної залози та захисту клітин від старіння.

Чим оселедець корисніший за червону рибу

чим корисний оселедець
Оселедець із цибулею. Фото: Freepik

1. Вартість та доступність

Оселедець значно дешевший, ніж лосось, форель або інші види червоної риби, але за кількістю корисних речовин практично не поступається їм.

2. Менший вміст токсинів

Через коротший життєвий цикл він накопичує менше важких металів, таких як ртуть, у порівнянні з деякими видами червоної риби.

3. Вищий вміст Омега-3

У порівнянні з лососем, оселедець містить більше Омега-3 жирних кислот на 100 г продукту.

Кому особливо корисний оселедець:

  • Людям із серцево-судинними захворюваннями — знижує ризик інсультів та інфарктів.
  • Вагітним жінкам — сприяє розвитку мозку плода (за умови вживання у помірній кількості).
  • Літнім людям — зміцнює кістки та запобігає віковим проблемам із пам'яттю.
  • Тим, хто худне — низька калорійність (приблизно 160 ккал на 100 г) та високий вміст білка роблять оселедець ідеальним продуктом для дієти.

Як правильно вживати оселедець, щоб отримати максимальну користь

Купуючи готовий оселедець, віддавайте перевагу слабосоленим варіантам без оцту.

Щоб знизити кількість солі, рекомендується замочити рибу у молоці або воді.

Оселедець чудово доповнює буряк, картоплю, моркву, що збагачує раціон клітковиною.

Не зловживати. Достатньо 100-150 г оселедця 2-3 рази на тиждень для оптимальної користі.

Оселедець — справжній український суперфуд, який за своєю користю перевершує червону рибу. Завдяки високому вмісту Омега-3, вітамінів D і B12, а також доступності, він є чудовим вибором для підтримки здоров'я серця, кісток та нервової системи. Включіть оселедець у свій раціон, і ваш організм буде вдячний!

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