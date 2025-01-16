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Польза сельди — украинский суперфуд лучше красной рыбы

16 января 2025 00:14
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сельдь — украинский суперфуд, который превосходит красную рыбу по пользе
Сельдь и соль. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сельдь — не просто вкусная закуска, а настоящий суперфуд, который способен превзойти красную рыбу по пользе. Узнайте, чем именно она ценна для здоровья и почему стоит добавить ее в свой рацион.

Новини.LIVE расскажут о пользе сельди и почему важно добавить ее в свой рацион.

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Чем полезна сельдь — украинский суперфуд лучше красной рыбы

Сельдь — одна из самых популярных рыб в украинской кухне. Ее подают как самостоятельную закуску, добавляют к салатам, бутербродам и другим блюдам. Однако мало кто знает, что этот привычный продукт является настоящим суперфудом, который по пользе может превзойти даже дорогую красную рыбу.

Почему сельдь считается суперфудом

Суперфудом называют продукты с чрезвычайно высокой концентрацией полезных веществ, которые положительно влияют на организм. Сельдь полностью соответствует этому определению благодаря уникальному составу.

полезнее ли сельдь за красную рыбу
Сельдь и зелень. Фото: Freepik

1. Источник Омега-3 жирных кислот

Омега-3 — это незаменимые жирные кислоты, которые необходимы для здоровья сердца и сосудов. Они снижают уровень "плохого" холестерина, нормализуют артериальное давление и предотвращают образование тромбов. В 100 г сельди содержится до 2 г Омега-3, что даже больше, чем в некоторых видах красной рыбы.

2. Витамин D в большом количестве

Витамин D отвечает за прочность костей, работу иммунной системы и даже настроение. Сельдь — один из лидеров по его содержанию. В 100 г рыбы — примерно 40% суточной нормы.

3. Витамины группы B

В частности, витамин B12, необходимый для нормального кроветворения, работы нервной системы и обмена веществ. В 100 г сельди содержится около 300% суточной нормы B12, что делает ее незаменимой для здоровья мозга и профилактики анемии.

4. Полноценный белок

Сельдь содержит около 18 г белка на 100 г продукта. Это отличный источник качественного белка для поддержания мышечной массы, особенно для людей, которые занимаются спортом или стремятся похудеть.

5. Антиоксиданты и минералы

В составе сельди есть селен, фосфор, йод, которые способствуют укреплению иммунитета, улучшению работы щитовидной железы и защите клеток от старения.

Чем сельдь полезнее красной рыбы

чем полезна сельдь
Сельдь с луком. Фото: Freepik

1. Стоимость и доступность

Сельдь значительно дешевле, чем лосось, форель или другие виды красной рыбы, но по количеству полезных веществ практически не уступает им.

2. Меньшее содержание токсинов

Из-за более короткого жизненного цикла сельдь накапливает меньше тяжелых металлов, таких как ртуть, по сравнению с некоторыми видами красной рыбы.

3. Более высокое содержание Омега-3

По сравнению с лососем, сельдь содержит больше Омега-3 жирных кислот на 100 г продукта.

Кому особенно полезна сельдь:

  • Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями — снижает риск инсультов и инфарктов.
  • Беременным женщинам — способствует развитию мозга плода (при условии употребления в умеренном количестве).
  • Пожилым людям — укрепляет кости и предотвращает возрастные проблемы с памятью.
  • Тем, кто худеет — низкая калорийность (примерно 160 ккал на 100 г) и высокое содержание белка делают сельдь идеальным продуктом для диеты.

Как правильно употреблять сельдь, чтобы получить максимальную пользу

Покупая готовую сельдь, отдавайте предпочтение слабосоленым вариантам без уксуса.

Чтобы снизить количество соли, рекомендуется замочить рыбу в молоке или воде.

Сельдь прекрасно дополняет свеклу, картофель, морковь, что обогащает рацион клетчаткой.

Не злоупотреблять. Достаточно 100-150 г сельди 2-3 раза в неделю для оптимальной пользы.

Сельдь — настоящий украинский суперфуд, который по своей пользе превосходит красную рыбу. Благодаря высокому содержанию Омега-3, витаминов D и B12, а также доступности, она является отличным выбором для поддержания здоровья сердца, костей и нервной системы. Включите сельдь в свой рацион, и ваш организм будет благодарен!

Ранее мы писали о том, как правильно чередовать слои в "шубе" — настоящее открытие.

Также писали, как приготовить вкуснейшую скумбрию пряного соления за два часа.

Еще мы рассказывали, как почистить сельдь быстро и без костей за одну минуту — проверено годами.

Обратите внимание на рецепт бюджетного салата за пять минут из обычной свеклы без майонеза.

Также мы рассказывали о рецепте форшмака из сельди со свеклой за две минуты на бутерброды.

 

 

 

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