Коронний рецепт риби в духовці на цибулевій подушці — ніжний смак і апетитна скоринка

Риба на цибулевій подушці. Фото: smachnenke.com.ua

Запечена риба на цибулевій подушці — це безпрограшний варіант для швидкої вечері чи сімейного обіду. Ніжне філе з апетитною скоринкою, яке ідеально поєднується з ароматною запеченою цибулею. Ідеальний рецепт для минтая, хека або тріски.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

минтай – 4 шт.;

цибуля – 3 шт.;

сіль – ½ ч. л.;

чорний перець – ⅓ ч. л.;

часник сушений, прованські трави, паприка – за смаком.

Спосіб приготування

Підготовлену рибу нарізати порційними шматками, добре промити.

Риба та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти у форму для запікання, посолити, поперчити, приправити паприкою та сушеним часником.

Приготування риби. Фото: smachnenke.com.ua

Добре втерти спеції в рибу, накрити харчовою плівкою та залишити на 30 хвилин маринуватися.

Запечена риба. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю нарізати півкільцями, викласти на змащене олією деко. Зверху розкласти шматки маринованої риби, накрити вологим пергаментним папером.

Риба та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Запікати при 190°C 35 хвилин, після чого зняти пергамент і запікати ще 5 хвилин до легкого зарум’янення. Подавати страву з овочами або улюбленим гарніром.

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