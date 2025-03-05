Коронний рецепт риби в духовці на цибулевій подушці — ніжний смак і апетитна скоринка

"Коронний" рецепт риби на цибулі — для минтая, хека, тріски
Запечена риба на цибулевій подушці — це безпрограшний варіант для швидкої вечері чи сімейного обіду. Ніжне філе з апетитною скоринкою, яке ідеально поєднується з ароматною запеченою цибулею. Ідеальний рецепт для минтая, хека або тріски.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- минтай – 4 шт.;
- цибуля – 3 шт.;
- сіль – ½ ч. л.;
- чорний перець – ⅓ ч. л.;
- часник сушений, прованські трави, паприка – за смаком.
Спосіб приготування
Підготовлену рибу нарізати порційними шматками, добре промити.
Викласти у форму для запікання, посолити, поперчити, приправити паприкою та сушеним часником.
Добре втерти спеції в рибу, накрити харчовою плівкою та залишити на 30 хвилин маринуватися.
Цибулю нарізати півкільцями, викласти на змащене олією деко. Зверху розкласти шматки маринованої риби, накрити вологим пергаментним папером.
Запікати при 190°C 35 хвилин, після чого зняти пергамент і запікати ще 5 хвилин до легкого зарум’янення. Подавати страву з овочами або улюбленим гарніром.
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