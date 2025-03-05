Коронный рецепт рыбы в духовке на луковой подушке — нежный вкус и аппетитная корочка

"Коронный" рецепт рыбы на луке — для минтая, хека, трески
Запеченная рыба на луковой подушке — это беспроигрышный вариант для быстрого ужина или семейного обеда. Нежное филе с аппетитной корочкой, которое идеально сочетается с ароматным запеченным луком. Идеальный рецепт для минтая, хека или трески.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- минтай — 4 шт.;
- лук — 3 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- черный перец — ⅓ ч. л.;
- чеснок сушеный, прованские травы, паприка — по вкусу.
Способ приготовления
Подготовленную рыбу нарезать порционными кусками, хорошо промыть.
Выложить в форму для запекания, посолить, поперчить, приправить паприкой и сушеным чесноком.
Хорошо втереть специи в рыбу, накрыть пищевой пленкой и оставить на 30 минут мариноваться.
Лук нарезать полукольцами, выложить на смазанный маслом противень. Сверху разложить куски маринованной рыбы, накрыть влажной пергаментной бумагой.
Запекать при 190°C 35 минут, после чего снять пергамент и запекать еще 5 минут до легкого зарумянивания. Подавать блюдо с овощами или любимым гарниром.
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