Коронный рецепт рыбы в духовке на луковой подушке — нежный вкус и аппетитная корочка

Рыба на луковой подушке. Фото: smachnenke.com.ua

Запеченная рыба на луковой подушке — это беспроигрышный вариант для быстрого ужина или семейного обеда. Нежное филе с аппетитной корочкой, которое идеально сочетается с ароматным запеченным луком. Идеальный рецепт для минтая, хека или трески.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

минтай — 4 шт.;

лук — 3 шт.;

соль — ½ ч. л.;

черный перец — ⅓ ч. л.;

чеснок сушеный, прованские травы, паприка — по вкусу.

Способ приготовления

Подготовленную рыбу нарезать порционными кусками, хорошо промыть.

Рыба и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить в форму для запекания, посолить, поперчить, приправить паприкой и сушеным чесноком.

Приготовление рыбы. Фото: smachnenke.com.ua

Хорошо втереть специи в рыбу, накрыть пищевой пленкой и оставить на 30 минут мариноваться.

Запеченная рыба. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезать полукольцами, выложить на смазанный маслом противень. Сверху разложить куски маринованной рыбы, накрыть влажной пергаментной бумагой.

Рыба и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать при 190°C 35 минут, после чего снять пергамент и запекать еще 5 минут до легкого зарумянивания. Подавать блюдо с овощами или любимым гарниром.

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