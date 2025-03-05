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"Коронный" рецепт рыбы на луке — для минтая, хека, трески

5 марта 2025 00:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Коронный рецепт рыбы в духовке на луковой подушке — нежный вкус и аппетитная корочка
Рыба на луковой подушке. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Запеченная рыба на луковой подушке — это беспроигрышный вариант для быстрого ужина или семейного обеда. Нежное филе с аппетитной корочкой, которое идеально сочетается с ароматным запеченным луком. Идеальный рецепт для минтая, хека или трески.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • минтай — 4 шт.;
  • лук — 3 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • черный перец — ⅓ ч. л.;
  • чеснок сушеный, прованские травы, паприка — по вкусу.

Способ приготовления

Подготовленную рыбу нарезать порционными кусками, хорошо промыть.

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Рыба и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить в форму для запекания, посолить, поперчить, приправить паприкой и сушеным чесноком.

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Приготовление рыбы. Фото: smachnenke.com.ua

Хорошо втереть специи в рыбу, накрыть пищевой пленкой и оставить на 30 минут мариноваться.

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Запеченная рыба. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезать полукольцами, выложить на смазанный маслом противень. Сверху разложить куски маринованной рыбы, накрыть влажной пергаментной бумагой.

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Рыба и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать при 190°C 35 минут, после чего снять пергамент и запекать еще 5 минут до легкого зарумянивания. Подавать блюдо с овощами или любимым гарниром.

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